У Харківській області побилися депутати міськради, мера повалили на підлогу (відео)

Інцидент стався в місті Ізюм — одному з райцентрів регіону. Унаслідок чого двоє осіб звернулися до поліції.

У вівторок, 26 січня, в Ізюмській міській раді в Харківській області побилися двоє депутатів. Про це повідомляє "Суспільне".

Йдеться про Анатолія Жидкова з фракції "Нові обличчя" та Дениса Штеймана з фракції "Опозиційна платформа — За життя".

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На відеозаписі видно, що Штейман підійшов до місця, де сидів Жидков, із телефоном у руках. Він записував відео на камеру. Останній в якийсь момент двічі вдарив Штеймана по обличчю, після чого розв'язалася бійка. Спочатку мер Ізюма Валерій Марченко (він у 2020 році переобрався від "Слуги народу", хоча до цього представляв партію "Нові обличчя", — Фокус) намагався втихомирити депутатів, звертаючись до них у мікрофон із президії.

Коли градоначальник зрозумів, що його спроби марні, він пішов розбороняти депутатів і його самого повалили на підлогу.

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У місцевій поліції повідомили, що після інциденту вони отримали дві заяви. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Як повідомлялося раніше, на сесії Одеської облради побилися і заблокували трибуну депутати.