У Львівській області побилися депутати Червоноградської міськради (відео)

Депутат, який спробував розборонити колег, нагадав тим, хто бʼється, що вони знаходяться "не в Раді".

На сесії Червоноградської міської ради (Львівська область) виник конфлікт між депутатами від "Слуги народу" Дмитром Даренським і Петром Остапʼюком з "Європейської солідарності", який згодом переріс у справжню бійку.

Відео інциденту, а також повний зміст діалогу народних обранців у середу, 27 січня оприлюднив на своїй Facebook-сторінці червоноградський блогер Олександр Клімов.

"Сесія Червоноградської міської ради. Діалог між депутатами...", — написав Клімов і процитував суперечку:

Дмитро Даренський: "Ну ви пі*ори..."

Петро Остапʼюк: "Так сам ти пі*ор!"

Даренський: "Ти пі*ор!"

Остапʼюк: "Ти пі*ор!"

Даренський зривається з місця і б'є Остпʼюка рукою в плече.

Остапʼюк теж підривається.

Даренський: "Гн*да, бл*дь ти, сука, крадун, бл*дь!"

Степан Дмуховський (партія "Батьківщина"): "Це ж не Верховна Рада!"

[ + – ] YouTube/"Ехо Червонограда"

На відео-записі із сесійної зали можна розглянути, як Даренський накинувся на Остапʼюка з кулаками, а той почав йому "відповідати" симетричним чином. Слідом за цим депутат Дмуховський спробував заспокоїти своїх колег.

Як повідомляє на тлі події видання "Ракурс", згодом мер Червонограда Андрій Залівській порекомендував зазначеним депутатам "вирішити особисті питання за межами сесійної зали".

Зазначимо, що напередодні конфлікт із рукоприкладством стався в міській раді Ізюма, Харківської області. Там побилися місцевий депутат Анатолій Жидков із фракції "Нові обличчя" і Денис Штейман з "ОПЗЖ".