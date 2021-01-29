Зеленский о сокращении депутатов: "закон в очереди"

Президент считает, что законопроект должны поддержать все фракции.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что количество народных депутатов в Верховной Раде сократят до 300 человек и заявляет, что закон "в очереди". Об этом он сообщил в видеообращении.

"Верю, что в нашем парламенте будет как можно меньше таких (которые быстро меняют свое мнение о законопроектах – ред.) депутатов, таких кейсов, и вообще, что депутатов будет меньше. Не 450, а 300. Этот закон, кстати, в очереди. Мы также это обещали и должны это выполнить. Кстати, чтобы депутатов стало 300, нужно 300 голосов. Интересно, кто присоединится к фракции "Слуга народа", чтобы это решение стало возможным", — сказал Зеленский.

Президент считает, что этот законопроект должны поддержать все фракции.

Напомним, комитет Верховной Рады по правовой политике 14 января рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов.

Осенью 2020 года в опросе "5 вопросов от президента" украинцев уже спрашивали, как они относятся к идее сокращения количества нардепов до 300 человек. По предварительным данным, 90% респондентов поддержали сокращение (окончательные результаты этого опроса не были обнародованы).

Законопроект № 1017 Рада приняла за основу 4 февраля 2020 года. Тогда "за" высказались 236 депутатов. Для принятия его в целом нужны не менее 300 голосов, так как законопроект вносит изменения в Конституцию.

Но законопроект не только сокращает число депутатов, но вносит в Конституцию положение, что выборы в Раду проводятся только на пропорциональной основе, то есть по партийным спискам. Половина же нынешних депутатов парламента выбрана по мажоритарным округам.