Зеленський про скорочення депутатів: "закон у черзі"

Президент вважає, що законопроект повинні підтримати всі фракції.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що кількість народних депутатів у Верховній Раді скоротять до 300 осіб і заявляє, що закон "у черзі". Про це він повідомив у відеозверненні.

"Вірю, що в нашому парламенті буде якомога менше таких (які швидко змінюють свою думку про законопроекти — ред.) депутатів, таких кейсів, і взагалі, що депутатів буде менше. Не 450, а 300. Цей закон, до речі, у черзі. Ми також це обіцяли і повинні це виконати. До речі, щоб депутатів стало 300, потрібно 300 голосів. Цікаво, хто приєднається до фракції "Слуга народу", щоб це рішення стало можливим", — сказав Зеленський.

Президент вважає, що цей законопроект повинні підтримати всі фракції.

Нагадаємо: комітет Верховної Ради з правової політики 14 січня рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроект №1017 про зменшення конституційного складу ВРУ з 450 до 300 народних депутатів.

Восени 2020 року в опитуванні "5 запитань від президента" українців уже запитували, як вони ставляться до ідеї скорочення кількості нардепів до 300 осіб. За попередніми даними, 90% респондентів підтримали скорочення (остаточні результати цього опитування не були оприлюднені).

Законопроект № 1017 Рада ухвалила за основу 4 лютого 2020 року. Тоді "за" проголосували 236 депутатів. Для ухвалення його в цілому потрібні не менше 300 голосів, оскільки законопроект вносить зміни до Конституції.

Але законопроект не тільки скорочує число депутатів, але вносить до Конституції положення, що вибори в Раду проводяться тільки на пропорційній основі, тобто за партійними списками. Половину ж нинішніх депутатів парламенту обрано за мажоритарними округами.