ГПУ проведет служебную проверку за закрытие дела Роттердам+

Действия прокурора САП Виталия Пономаренко, дважды закрывавшего дело «Роттердам+» получат справедливую оценку Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла решение о проведении служебной проверки профессиональной деятельности прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко. Об этом она сообщила на странице в Facebook.

«Я приняла решение о проведении основательной, абсолютно прозрачной служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Пономаренко В.П. в части осуществления им процессуального руководства в уголовном производстве № 52017000000000209 (дело «Роттердам +.)».

По ее словам, детективам Национального антикоррупционного бюро предложат обратиться к Генеральной инспекции Офиса генпрокурора за «всеми необходимыми документами, обосновывающими их позицию в этом вопросе».

«Я не устаю настаивать на том, что уголовный процесс — это ряд справедливых и однозначных процессуальных действий, которые часто приводят к лишению свободы, которой так дорожит каждый без исключения человек. Миссия Генерального прокурора заключается в ежедневной защите законных интересов всех участников этого процесса. Представление публичного обвинения в суде не укладывается в понятие «популярно» или нет, «выгодно» или нет, «появятся в Фейсбуке лайки» или нет, «похвалят» или нет — решение прокурора должно основываться на безоговорочных доказательствах, которые законно собраны в деле» — сообщила прокурор.

Генпрокурор пообещала, что обеспечит справедливое расследования всех без исключения обстоятельств, связанных с этим делом. Процесс будет прозрачным и максимально открытым для граждан в рамках действующего законодательства от первой до последней минуты.

Что такое «Роттердам+»? Это формула, определяющая стоимость электроэнергии, которую производили теплоэлектростанции, в 2016-2019 годах. Согласно формуле «Роттердам +», стоимость угля для ТЭС зависела от цены на уголь на европейском рынке, а именно в порту города Роттердам, что в Нидерландах.

К этой же цене добавляли стоимость транспортировки угля из Роттердама, хотя львиную долю угля ТЭС покупали не в Нидерландах, а в Украине, России или с оккупированных территорий (под видом российского угля). Поэтому на самом деле цена угля была ниже и ТЭС получали сверхприбыли.

По информации Венедиктовой, расследование по делу, известному как «Роттердам+», было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований еще 24 марта 2017г — но его расследуют до сих пор.

"Единственное, чего не хватает в публичных высказываниях отдельных сотрудников правоохранительных органов — это ПРАВДЫ. Я утверждаю, что именно проблема, связанная с процессуальными сроками, является ключевой в этом случае. Но проблема, которую и детективам, и прокурорам выгодно замалчивать и совсем не хочется объяснять", — заявила генпрокурор.

В январе 2021 стало известно, что Виталий Пономаренко уже второй раз закрыл дело по формуле «Роттердам+» при том, что САП уже частично закрывала его в августе 2020 года, но Высший антикоррупционный суд производства возобновлял.

Стоит отметить, что в Украине каждый третий прокурор не прошел аттестацию https://focus.ua/ukraine/472553-v-ukraine-kazhdyy-tretiy-prokuror-ne-proshel-attestaciyu-venediktova-foto