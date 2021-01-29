ГПУ проведе службову перевірку закриття справи Роттердам+

Дії прокурора САП Віталія Пономаренка, який двічі закривав справу «Роттердам+», отримають справедливу оцінку Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора.

Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова ухвалила рішення про проведення службової перевірки професійної діяльності прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталія Пономаренка. Про це вона повідомила на сторінці у Facebook.

«Я ухвалила рішення про проведення ґрунтовної, абсолютно прозорої службової перевірки професійної діяльності прокурора САП Пономаренка В. П. у частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні № 52017000000000209 (справа «Роттердам+.)».

За її словами, детективам Національного антикорупційного бюро запропонують звернутися до Генеральної інспекції Офісу генпрокурора за «всіма необхідними документами, які обгрунтовують їх позицію з цього питання».

«Я не втомлююся наполягати на тому, що кримінальний процес — це низка справедливих та однозначних процесуальних дій, які часто призводять до позбавлення волі, якою так дорожить кожна без винятку людина. Місія Генерального прокурора полягає в щоденному захисті законних інтересів усіх учасників цього процесу. Подання публічного звинувачення в суді не вкладається в поняття «популярно» чи ні, «вигідно» чи ні, «з'являться у Фейсбуці лайки» чи ні, «похвалять» чи ні — рішення прокурора повинно ґрунтуватися на беззаперечних доказах, які законно зібрані в справі» — повідомила прокурорка.

Генпрокурорка пообіцяла, що забезпечить справедливе розслідування всіх без винятку обставин, пов'язаних із цією справою. Процес буде прозорим і максимально відкритим для громадян у рамках чинного законодавства від першої до останньої хвилини.

Що таке «Роттердам+»? Це формула, що визначає вартість електроенергії, яку виробляли теплоелектростанції в 2016-2019 роках. Відповідно до формули «Роттердам+», вартість вугілля для ТЕС залежала від ціни на вугілля на європейському ринку, а саме в порту міста Роттердам, що в Нідерландах.

До цієї ж ціни додавали вартість транспортування вугілля з Роттердама, хоча левову частку вугілля ТЕС купували не в Нідерландах, а в Україні, Росії чи з окупованих територій (під виглядом російського вугілля). Тому насправді ціна вугілля була нижчою і ТЕС отримували надприбутки.

За інформацією Венедиктової, розслідування у справі, відомої як «Роттердам+», було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще 24 березня 2017 року — але її й досі розслідують.

"Єдине, чого не вистачає в публічних висловлюваннях окремих співробітників правоохоронних органів — це ПРАВДИ. Я стверджую, що власне проблема, пов'язана з процесуальними термінами, є ключовою в цьому випадку. Але проблема, яку і детективам, і прокурорам вигідно замовчувати і зовсім не хочеться пояснювати", — заявила генпрокурорка.

У січні 2021 стало відомо, що Віталій Пономаренко вже вдруге закрив справу за формулою «Роттердам+» при тому, що САП вже частково закривала його в серпні 2020 року, але Вищий антикорупційний суд виробництва відновлював.

Варто зазначити, що в Україні кожен третій прокурор не пройшов атестацію https://focus.ua/ukraine/472553-v-ukraine-kazhdyy-tretiy-prokuror-ne-proshel-attestaciyu-venediktova-foto