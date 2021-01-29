В Гостелерадио рассказали, почему запретили книги Акунина и "Мастера и Маргариту"

Кроме откровенно пропагандистских книг, в перечень попала и давно написанная художественная литература.

Начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Гостелерадио Сергей Олийнык, считает, что "абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии "русского мира". Потому хорошая книга, на которой указано, что она издана в России, невольно вызывает положительные ассоциации с государством-агрессором. Во время войны это недопустимо". Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

[ + – ] Сергей Олийнык Фото: "Укринформ"

Олийнык сожалеет, что нет полного запрета на ввоз из РФ печатной продукции. Его управление рассматривает заявки импортеров и выдает или не выдает разрешение на ввоз каждого конкретного издания.

Книги, которые запрещено ввозить, "как правило, вполне нейтральные. Пропаганда скрывается в деталях, которые способны выявить только опытные специалисты", – отметил Олийнык.

В интервью он привел примеры некоторых своих решений и аргументировал их.

Так он он негативно оценивает творчество Бориса Акунина: "В серии детективов про Эраста Фандорина российский силовик предстает не в образе кровавого опричника, а истинного аристократа ХІХ века. А все описанные события происходили в то время, когда Московия вырезала черкесский народ".

Ввоз детской книжки "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" запрещен потому, что "в ней созданный под руководством украинца Сергея Королева первый искусственный спутник Земли "украшену флагом РФ, что вводит детей в заблуждение и приписывает государству-агрессору чужие заслуги".

Чиновник сказал, что запрещена также книга Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Видимо, запрещена все-таки не книга, а конкретное издание, потому что Олийнык говорит, что "в предисловии к ней упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".

Книга "Чему я могу научиться у Анны Ахматовой" не разрешена потому, что "авторы называют Октябрьскую революцию "одним из величайших событий в истории России", иллюстрируя ее портретами Ленина и красными флагами".

Книга "От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 вопросов обо всем" запрещена потому, что "отдельные ее разделы написаны в духе российской пропаганды, которая зомбирует детей, что Россия является сверхдержавой, формируя неуважение к другим суверенным государствам".

На днях экспертный совет признал не подлежащими ввозу в Украину, 18 изданий из-за того, что, "разместив на своих страницах соответствующие ссылки, они тем самым поощряют читателей к пользованию социальной сетью "ВКонтакте" и порталом Yandex.ru, а также популяризируют российские издательства "Эксмо" и "АСТ".

Напомним, МИД Украины запустил новый англоязычный сайт "Ukraine Now". В его историческом разделе, в частности, написано, что Холокост – дело рук коммунистического СССР.