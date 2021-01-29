У Держтелерадіо розповіли, чому заборонили книги Акуніна та "Майстра і Маргариту"

Крім відверто пропагандистських книжок, до переліку потрапила й давно написана художня література.

Начальник управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Держтелерадіо Сергій Олійник, уважає, що "абсолютно кожна російська книга більшою чи меншою мірою є носієм ідеології «русского міра». Тому хороша книга, на якій вказано, що вона видана в Росії, мимоволі викликає позитивні асоціації з державою-агресором. Під час війни це неприпустимо". Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

[ + – ] Сергій Олійник Фото: "Укринформ"

Олійник шкодує, що немає повної заборони на ввезення з РФ друкованої продукції. Його управління розглядає заявки імпортерів і видає або не видає дозвіл на ввезення кожного конкретного видання.

Книги, які заборонено ввозити, "як правило, цілком нейтральні. Пропаганда ховається в деталях, які здатні виявити тільки досвідчені фахівці", — зазначив Олійник.

В інтерв'ю він навів приклади деяких своїх рішень і аргументував їх.

Так, він він негативно оцінює творчість Бориса Акуніна: "У серії детективів про Ераста Фандоріна російський силовик постає не в образі кривавого опричника, а справжнього аристократа ХІХ століття. А всі описані події відбувалися в той час, коли Московія вирізала черкеський народ".

Ввезення дитячої книжки "Скарбничка безцінних знань: Винаходи, факти, відкриття" заборонене, бо "в ній створений під керівництвом українця Сергія Корольова перший штучний супутник Землі "прикрашений прапором РФ, що вводить дітей в оману і приписує державі-агресору чужі заслуги".

Чиновник сказав, що заборонена також книга Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита". Мабуть, заборонена все-таки не книга, а конкретне видання, тому що Олійник каже, що "в передмові до неї згадуються представники російського кіно, які за публічну підтримку військової інтервенції внесені до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці".

Книга "Чому я можу навчитися в Анни Ахматової" не дозволена тому, що "автори називають Жовтневу революцію" однієї з найбільших подій в історії Росії", ілюструючи її портретами Леніна і червоними прапорами".

Книга "Від динозавра до компоту. Учені відповідають на 100 запитань про все" заборонена тому, що "окремі її розділи написані в дусі російської пропаганди, яка зомбує дітей, що Росія є наддержавою, формуючи неповагу до інших суверенних держав".

Днями експертна рада визнала, що не підлягають ввезенню в Україну 18 видань через те, що, "розмістивши на своїх сторінках відповідні посилання, вони тим самим заохочують читачів до користування соціальною мережею" ВКонтакте "і порталом Yandex.ru, а також популяризують російські видавництва "Ексмо" і "АСТ".

Нагадаємо: МЗС України запустило новий англомовний сайт "Ukraine Now". У його історичному розділі, зокрема, написано, що Голокост — справа рук комуністичного СРСР.