Сайт "Ukraine Now" назвал Холокост делом рук коммунистического СССР

Доменное имя и сайт забрали из частных рук, теперь ими занимается Украинский институт МИДа.

МИД Украины запустил новый англоязычный сайт "Ukraine Now". В его историческом разделе, в частности, написано, что Холокост – дело рук коммунистического СССР.

"До 1991 года украинцы жили под властью тоталитарного режима как составная часть коммунистического СССР. Это было тяжелое время с ужасными трагедиями и вызовами — насильственной коллективизацией, геноцидом-Голодомором, Большим террором, Холокостом, депортациями, ГУЛАГ, карательной психиатрией, советскими военными интервенциями, Чернобыльской катастрофой, которые забрали жизни миллионов украинцев, представлявших много разных национальностей".

Также там сообщается, что в годы Второй мировой войны украинцы воевали против Гитлера и его союзников в армиях "Польши и СССР, Канады и Франции, США и Чехословакии, на театрах военных действий в Европе, Африке и Азии, на Тихом и Атлантическом океанах".

Напомним, что армия Чехословакии не воевала с Германией. В армиях других перечисленных стран было какое-то количество этнических украинцев. Подавляющая же их часть воевала в рядах армии СССР.

Представляя новый сайт, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что удалось перевести под контроль и управление государства интернет-домен Ukraine.ua. Теперь по этому адресу расположен сайт, который будет рассказывать миру об Украине.

Он отметил, что ранее подобные сайты появлялись как частная инициатива, и "им не хватало постоянства и стабильности". Теперь сайтом занимается Украинский институт МИДа.

Сейчас сайт представлен на английском языке, но на протяжении 2021 года обещано добавить версии на французском, немецком, испанском, арабском и китайском языках.

Напомним, в мае 2018 года Кабинет Министров утвердил бренд Ukraine NOW ("Украина сейчас"). Он должен стать основой презентации Украины в мире.