Сайт "Ukraine Now" назвав Голокост справою рук комуністичного СРСР

Доменне ім'я й сайт забрали у приватників, тепер ними керує Український інститут МЗС.

МЗС України запустив новий англомовний сайт "Ukraine Now". У його історичному розділі, зокрема, написано, що Голокост — справа рук комуністичного СРСР.

"До 1991 року українці жили під владою тоталітарного режиму як складова частина комуністичного СРСР. Це були важкі часи з жахливими трагедіями і викликами — насильницькою колективізацією, геноцидом-Голодомором, Великим терором, Голокостом, депортаціями, ГУЛАГом, каральної психіатрією, радянськими військовими інтервенціями, Чорнобильської катастрофою, що забрали життя мільйонів українців, які були представниками багатьох різних національностей".

Також там повідомляється, що в роки Другої світової війни українці воювали проти Гітлера і його союзників в арміях "Польщі і СРСР, Канади і Франції, США і Чехословаччини, на театрах воєнних дій в Європі, Африцій Азії, на Тихому й Атлантичному океанах".

Нагадаємо, що армія Чехословаччини не воювала з Німеччиною. В арміях інших перерахованих країн було певна кількість етнічних українців. Переважна ж їх частина воювала в рядах армії СРСР.

Представляючи новий сайт, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що вдалося взяти під контроль й управління державою інтернет-домену Ukraine.ua. Тепер за цією адресою можна знайти сайт, що буде розповідати світові про Україну.

Він зазначив, що раніше схожі сайти з'являлися за приватною ініціативою, і "їм не вистачало сталості й стабільності". Тепер сайтом займається Український інститут МЗС.

Зараз сайт доступний англійською мовою, але протягом 2021 року пообіцяли додати версії французькою, німецькою, іспанською, арабською й китайською мовами.

Нагадаємо, у травні 2018 року Кабінет Міністрів затвердив бренд Ukraine NOW ("Україна зараз"). Він повинен стати основою презентації України у світі.