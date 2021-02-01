Зеленский был "поражен штурмом" Капитолия, - интервью HBO

Январских беспорядков в Вашингтоне никто не ожидал, они показали, что "не все идеально" в США, считает президент Украины.

Президент Владимир Зеленский считает, что миру было бы очень сложно считать США символом демократии, если бы штурм Капитолия привел к перевороту в стране. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу HBO.

Зеленский сказал, что даже не мог представить, что такое возможно в США. Он считает, что это был "сильный удар по демократии".

"Мы привыкли верить, что в США есть идеальные демократические институты, где власть передается спокойно: без войн и революций", – сказал он.

Зеленский отметил, что в Украине было две революции, он понимает, что подобное может происходить и в других странах. Но случившегося в Вашингтоне никто не ожидал, эти события показали, что "не все идеально" в США, считает он.

"Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба и жертвы. После чего-то подобного, я считаю, миру было бы очень сложно рассматривать США как символ демократии", – добавил Зеленский.

Напомним, в этом же интервью журналист спросил Зеленского: "Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного?" Зеленский ответил: "Совсем немного" (а little bit). После этого он засмеялся.