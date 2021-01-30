Зеленский признался, что "немного зол" на Трампа (видео)

Президент Украины в интервью американскому телеканалу рассказал, сердится ли он на экс-президента США.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью программе Axios на американском телеканале HBO, во время которого сказал, что "немного зол" на бывшего американского президента Дональда Трампа.

Видео с отрывком из интервью размещено в Тwitter программы Axios.

На вопрос ведущего: "Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного?" Зеленский ответил: "Совсем немного" (а little bit). После этого он засмеялся.

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Полная версия интервью должна быть обнародована в воскресенье, 31 января, на телеканале HBO.

Отметим, скандал с импичментом в США начался в сентябре 2019 года, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа.

В итоге Сенат США завершил судебный процесс против Трампа по делу Украины, признав его невиновным по обоим статьям в процессе импичмента.