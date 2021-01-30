Зеленський зізнався, що "трохи злий" на Трампа (відео)

Президент України в інтерв'ю американському телеканалу розповів, сердиться він на екс-президента США.

Президент України Володимир Зеленський дав інтервʼю програмі Axios на американському телеканалі HBO, під час якого сказав, що "трохи злий" на колишнього американського президента Дональда Трампа.

Відео з уривком з інтервʼю розміщено в Тwitter програми Axios.

На запитання ведучого: "Я бачу, ви злитеся на президента Трампа. Може, трохи?" Зеленський відповів: "Зовсім трохи" (а little bit). Після цього він засміявся.

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Повна версія інтервʼю повинна бути оприлюднена в неділю, 31 січня, на телеканалі HBO.

Відзначимо, скандал з імпічментом в США почався у вересні 2019 року, коли ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп в розмові з президентом Володимиром Зеленським намагався змусити Україну почати розслідування проти Джо Байдена. Предметом шантажу стала фінансова допомога Україні в сфері безпеки, в розмірі 250 млн. Доларів.

19 грудня Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа.

У підсумку Сенат США завершив судовий процес проти Трампа у справі України, визнавши його невинним за обома статтями в процесі імпічменту.