Зеленський був "вражений штурмом" Капітолію, — інтерв'ю HBO

Січневих заворушень у Вашингтоні ніхто не очікував, вони показали, що "не все ідеально" в США, вважає президент України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що світу було б дуже складно вважати США символом демократії, якби штурм Капітолію призвів до перевороту в країні. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу HBO.

Зеленський сказав, що навіть не міг уявити, що таке можливо в США. Він вважає, що це був "сильний удар по демократії".

"Ми звикли вірити, що в США є ідеальні демократичні інститути, де влада передається спокійно: без воєн і революцій", — сказав він.

Зеленський зазначив, що в Україні було дві революції, він розуміє, що подібне може відбуватися і в інших країнах. Але того, що сталося у Вашингтоні ніхто не очікував, ці події показали, що "не все ідеально" в США, вважає він.

"Я не хотів би, щоб у вас був переворот, стрілянина і жертви. Після чогось подібного, я вважаю, світу було б дуже складно розглядати США як символ демократії", — додав Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю журналіст запитав Зеленського: "Я бачу, ви гнівайтесь на президента Трампа. Може, трохи?" Зеленський відповів: "Зовсім небагато" (а little bit). Після цього він засміявся.