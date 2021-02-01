Адвокат Дубинского высказалась о возможном исключение нардепа из "Слуг народа"

Случившиеся с нардепом адвокат назвала "актом дискриминации" и "беспрецедентной спецоперацией", а любое решение в этом вопросе будет "юридически ничтожным".

Адвокат народного депутата Александра Дубинского Татьяна Костина выступила с развернутым комментарием по поводу последних событий, которые разворачиваются вокруг попытки выгнать ее подзащитного из фракции "Слуга народа". Видеозапись заявления Костиной нардеп опубликовал у себя на канале в Telegram в понедельник, 1 февраля.

В частности, Костина заявила, что "вынуждена предоставить юридическую оценку фарса", который происходит во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде вокруг Дубинского.

"Для гражданина Украины, который попал в санкционный список другого государства, этот факт не является юридическим основанием для поражения его в правах в своей стране. Тем более, когда речь идет о государственном деятеле", – сообщила Костина.

По словам защитницы Дубинского, нардепы которые поставили в повестку дня ВР вопрос под названием "Объявление результатов голосования об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины ИХ ​​созыва народного депутата Украины Дубинского А.А." – все без исключения осведомлены о том, что санкции США были введены на основании заведомо лживого доноса.

"После выяснения самого факта существования лживого доноса в иностранные государства по государственного деятеля – немедленно дать жесткий правовую оценку очевидном акта государственной измены и препятствия деятельности народного депутата", – отметила адвокат Дубинского.

Причем, если вместо такой реакции, власти Украины без разбирательства вводят внутренние санкции против своего гражданина, – то такие действия сопряжены с совершением "целого ряда уголовных преступлений".

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Адвокат добавила, что нардепы из "СН" в попытке "понравиться внешним силам" идут на прямое и непосредственное "устранение из политики народного депутата, наделенного полномочиями украинским народом".

"То, что происходит сейчас во фракции "Слуга народа" к правовой процедуре не имеет никакого отношения", – заключила Костина и предупредила парламентариев о возможной правовой ответственности за их действия.

При этом, наложение на нардепа санкций, согласно Конституции, "не может быть даже даже теоретическим основанием" для исключения его из фракции: "И для этого предусмотрена специальная процедура, которая и заложена в это положение. Нарушены пункты положения – 23, 52, 53, 54, 65. Все, что можно было нарушить – было нарушено".

То, что случилось с Александром Дубинским, его адвокат назвала "актом дискриминации", а также "беспрецедентной спецоперацией, все участники которой не отмоются в будущем от позора". При этом, решение, которое будет принято, по ее словам, "в любом случае будет юридически ничтожным".

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С заявлением о событиях в понедельник вокруг собственной персоны выступил и сам Александр Дубинский. Свое выступление нардеп опубликовал в Telegram, записав целый выпуск передачи "Дубинизмы", посвященный происходящему в Раде.

В частности, политик заявил, что ни коим образом не мог и не влиял на американские выборы, а также отметил, что его интересует расследования фактов коррупции в Украине, а не за ее границей. Дубинский также подтвердил слова Костиной, что против него ведется информационная кампания с целью его дискредитации.

Напомним, Фокус разобрался, почему "Слуга народа" Александр Дубинский оказался под санкциями США за вмешательство в выборы президента, и за что нардепа хотят исключить из фракции.