Адвокат Дубінського висловилася про можливе виключення нардепа зі "Слуг народу"

Те, що сталося з нардепом адвокат назвала "актом дискримінації" і "безпрецедентною спецоперацією", а будь-яке рішення щодо нього буде "юридично нікчемним".

Адвокат народного депутата Олександра Дубінського Тетяна Костіна виступила з розгорнутим коментарем з приводу останніх подій, які розгортаються навколо спроби вигнати її підзахисного з фракції "Слуга народу". Відеозапис заяви Костіної нардеп опублікував у себе на каналі в Telegram у понеділок, 1 лютого.

Зокрема, Костіна заявила, що "змушена надати юридичну оцінку фарсу", який відбувається у фракції "Слуга народу" у Верховній Раді навколо Дубінського.

"Для громадянина України, який потрапив до списку санкцій іншої держави, цей факт не є юридичною підставою для урізання його в правах у своїй країні. Тим паче, коли мова йде про державного діяча", — повідомила Костіна.

За словами захисниці Дубінського, нардепи які поставили в порядок денний ВР питання під назвою "Оголошення результатів голосування про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України ЇХ скликання народного депутата України Дубинського А.А." — всі без винятку обізнані про те, що санкції США ввели на підставі свідомо брехливого доносу.

"Після з'ясування самого факту існування брехливого доносу в іноземні держави по державного діяча — негайно дати жорстку правову оцінку очевидному акту державної зради і перешкоди діяльності народного депутата", — зазначила адвокат Дубінського.

При чому, якщо замість такої реакції, влада України без розгляду вводить внутрішні санкції проти свого громадянина, — то такі дії пов'язані з вчиненням "цілого ряду кримінальних злочинів".

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Адвокат додала, що нардепи з "СН" у спробі "сподобатися зовнішнім силам" йдуть на пряме і безпосереднє "усунення з політики народного депутата, наділеного повноваженнями українським народом".

"Те, що відбувається зараз у фракції "Слуга народу" до правової процедури не має ніякого стосунку", — сказала Костіна і попередила парламентаріїв про можливу правову відповідальність за їх дії.

При цьому, накладення на нардепа санкцій, згідно з Конституцією, "не може бути навіть навіть теоретичним підґрунтям" для виключення його з фракції: "І для цього передбачена спеціальна процедура, яка і закладена в це положення. Порушені пункти положення — 23, 52, 53, 54, 65. Все, що можна було порушити — було порушено".

Те, що сталося з Олександром Дубінським, його адвокат назвала "актом дискримінації", а також "безпрецедентною спецоперацією, всі учасники якої не відмиються в майбутньому від ганьби". До того ж, рішення, яке буде прийнято, за її словами, "в будь-якому випадку буде юридично нікчемним".

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Із заявою про події в понеділок навколо власної персони виступив і сам Олександр Дубінський. Свій виступ нардеп опублікував у Telegram, записавши цілий випуск передачі "Дубінізми", присвячений відбувається в Раді.

Зокрема, політик заявив, що жодним чином не міг і не впливав на американські вибори, а також зазначив, що його цікавить розслідування фактів корупції в Україні, а не за її кордоном. Дубінський також підтвердив слова Костіної, що проти нього ведеться інформаційна кампанія з метою його дискредитації.

Нагадаємо, Фокус розібрався, чому "Слуга народу" Олександр Дубинський виявився під санкціями США за втручання у вибори президента, і за що нардепа хочуть виключити з фракції.