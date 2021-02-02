"Не тень президента". Что хотел сказать украинцам Дмитрий Разумков своим "мотивационным видео"

Почему спикер Рады Дмитрий Разумков снял видео, подозрительно похожее на "инаугурационное" и не означает ли это запуск нового политпроекта, разбирался Фокус.

В понедельник, 1 февраля, в Сети появился видеоролик Дмитрия Разумкова. Председатель парламента под торжественную музыку подъезжает на автомобиле к зданию Верховной Рады, идет по коридору мимо портретов своих предшественников в сессионный зал, садится в кресло в своем кабинете и говорит: "Начинаем работать". Параллельно с видеороликом в Facebook появилась новая публичная страница политика.

В тот же день на брифинге Разумков объяснял, что новый ролик с его участием посвящен началу работы Верховной Рады в этом году. Сняла видео его команда, ни копейки из бюджета на его создание не потрачено. На вопрос, не говорит ли это о появлении его самостоятельного политического проекта, попросил журналистов не заниматься конспирологией.

[ + – ] Ключевая фраза видео Разумкова - "Починаємо працювати!"

Заявка на политическое будущее

Кресло преемника президента Владимира Зеленского кому только не примеряли. Дмитрий Разумков — не исключение. Политик давно позиционирует себя как самостоятельная фигура в большой игре, голосуя в разрез президентским решениям. Яркий пример — скандальная история с Конституционным судом, во время которой председатель Верховной Рады предложил парламенту рассмотреть его вариант выхода из ситуации параллельно предложению Зеленского. Показательно, что президентский законопроект парламент так и не рассмотрел, а документ Разумкова одобрил профильный комитет ВР.

Еще один пример самостоятельности главы парламента — история с голосованием за назначение на должность вице-премьер-министра Юрия Витренко, в которой Дмитрий Разумков непреклонен, несмотря на то, что Владимир Зеленский кандидатуру Витренко поддерживает. Близкие к Разумкову депутаты тоже голосуют против.

Первое, что приходит на ум — в новом видеоролике Дмитрий Разумков открыто заявил о своих политическим амбициях. По словам политолога Владимира Фесенко, тут нужно рассмотреть две стороны одной монеты. Несомненно, видеоролик сигнализирует о том, что у главы ВР начался новый этап политической карьеры. Он сильнее работает в собственных интересах. Но это не означают, что он демонстративно разрывает с командой президента.

"С одной стороны, Разумков работает на имидж Верховной Рады, у которой традиционно с этим проблемы. С другой — вопрос времени, когда спикер пойдет в самостоятельное политическое плавание, — говорит Фесенко. — Думаю, это произойдет ни сегодня, ни завтра, а скорее ближе к новым президентским выборам или когда у Разумкова возникнут серьезные внутренние проблемы в президентской компании".

Согласен с такой позицией политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, к работе с политиком вероятно подключилась новая команда, которая планирует вести его как перспективную политическую фигуру. Он усилил свое влияние в Раде, демонстрирует эффективность как глава высшего законодательного органа в стране. Имиджевых проблем у него нет, рейтинг доверия (на фоне других игроков) высокий. Так что происходящее, вполне заявка на будущие президентские выборы.

"Интригует, а мы обсуждаем"

Эксперты считают, что удивляться политическим амбициям Дмитрия Разумкова не стоит. Для любого главы Верховной Рады это вполне закономерные действия.

"Он второе лицо в государстве, — говорит Фокусу политический эксперт Петр Олещук. — Так или иначе, он не может быть просто тенью президента".

Дмитрия Разумкова не единожды спрашивали о карьерных амбициях. А в "Слуге народа" поговаривали, что глава ВР хочет создать собственный политический проект. На все уловки журналистов Разумков отвечал, что его работа не мечтать о высоких должностях, а выполнять задачи. А в интервью Фокусу глава парламента подчеркивал, что считает себя частью президентской команды и разделяет принципы Владимира Зеленского.

Пока председатель ВР не заявляет во всеуслышание о претензиях на кресло главы государства, нельзя сказать, что он вступает в открытую конфронтацию с президентом. Команда Владимира Зеленского изначально неоднородная, не исключено, что наличие амбиций Разумкова может быть довольно выгодно самому Владимиру Зеленскому, говорит Петр Олещук. Может, он со временем возглавит какой-то союзный для президента проект.

"А пока Разумков просто указывает на то, что вот он есть. Интригует, а мы обсуждаем", — рассуждает эксперт.