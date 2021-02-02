"Не тінь президента". Що хотів сказати українцям Дмитро Разумков своїм "мотиваційним відео"

Чому спікер Ради Дмитро Разумков зняв відео, підозріло схоже на "інавгураційне" і чи не означає це запуск нового політпроекту, розбирався Фокус.

У понеділок, 1 лютого, в Мережі з'явився відеоролик Дмитра Разумкова. Голова парламенту під урочисту музику під'їжджає на автомобілі до будівлі Верховної Ради, йде коридором повз портрети своїх попередників до сесійної зали, сідає в крісло у своєму кабінеті і каже: "Починаємо працювати". Паралельно з відеороликом у Facebook з'явилася нова публічна сторінка політика.

Того ж дня на брифінгу Разумков пояснював, що новий ролик з його участю присвячений початку роботи Верховної Ради у цьому році. Зняла відео його команда, жодної копійки з бюджету на його створення не витрачено. На питання, чи не говорить це про появу його самостійного політичного проекту, попросив журналістів не займатися конспірологією.

[ + – ] Ключова фраза відео Разумкова — "Починаємо працювати!"

Заявка на політичне майбутнє

Крісло наступника президента Володимира Зеленського кому тільки не приміряли. Дмитро Разумков — не виняток. Політик давно позиціює себе як самостійна фігура у великій грі, голосуючи в розріз президентським рішенням. Яскравий приклад — скандальна історія з Конституційним судом, під час якої голова Верховної Ради запропонував парламенту розглянути його варіант виходу з ситуації паралельно з пропозицією Зеленського. Показово, що президентський законопроект парламент так і не розглянув, а документ Разумкова схвалив профільний комітет ВР.

Ще один приклад самостійності голови парламенту — історія з голосуванням за призначення на посаду віце-прем'єр-міністра Юрія Вітренка, в якій Дмитро Разумков непохитний, незважаючи на те, що Володимир Зеленський кандидатуру Вітренка підтримує. Близькі до Разумкова депутати теж голосують проти.

Перше, що спадає на думку — у новому відеоролику Дмитро Разумков відкрито заявив про свої політичним амбіції. За словами політолога Володимира Фесенка, тут потрібно розглянути дві сторони однієї монети. Безсумнівно, відеоролик сигналізує про те, що у голови ВР почався новий етап політичної кар'єри. Він сильніше працює у власних інтересах. Але це не означає, що він демонстративно пориває з командою президента.

"З одного боку, Разумков працює на імідж Верховної Ради, у якій традиційно з цим проблеми. З іншого — питання часу, коли спікер піде у самостійне політичне плавання, — говорить Фесенко. — Думаю, це станеться ні сьогодні, ні завтра, а швидше ближче до нових президентських виборів або коли у Разумкова виникнуть серйозні внутрішні проблеми в президентській компанії".

Згоден з такою позицією політтехнолог Андрій Золотарьов. За його словами, до роботи з політиком ймовірно підключилася нова команда, яка планує вести його як перспективну політичну фігуру. Він посилив свій вплив у Раді, демонструє ефективність як голова вищого законодавчого органу в країні. Іміджевих проблем у нього немає, рейтинг довіри (на тлі інших гравців) високий. Тому те, що відбувається, цілком можна вважати заявкою на майбутні президентські вибори.

"Інтригує, а ми обговорюємо"

Експерти вважають, що дивуватися політичним амбіціям Дмитра Разумкова не варто. Для будь-якого голови Верховної Ради це цілком закономірні дії.

"Він друга особа в державі, — говорить Фокусу політичний експерт Петро Олещук. — Так чи інакше, він не може бути просто тінню президента".

Дмитра Разумкова неодноразово запитували про кар'єрні амбіції. А в "Слузі народу" подейкували, що голова ВР хоче створити власний політичний проект. На всі хитрощі журналістів Разумков відповідав, що його робота не мріяти про високі посади, а виконувати завдання. А в інтерв'ю Фокусу голова парламенту підкреслював, що вважає себе частиною президентської команди і розділяє принципи Володимира Зеленського.

Поки голова ВР не заявляє привселюдно про претензії на крісло голови держави, не можна сказати, що він вступає у відкриту конфронтацію з президентом. Команда Володимира Зеленського з самого початку неоднорідна, не виключено, що наявність амбіцій Разумкова може бути досить вигідна самому Володимиру Зеленському, каже Петро Олещук. Може, він з часом очолить якийсь союзний для президента проект.

"А поки Разумков просто вказує на те, що ось він є. Інтригує, а ми обговорюємо", — міркує експерт.