"Не тінь президента". Що хотів сказати українцям Дмитро Разумков своїм "мотиваційним відео"
Чому спікер Ради Дмитро Разумков зняв відео, підозріло схоже на "інавгураційне" і чи не означає це запуск нового політпроекту, розбирався Фокус.
У понеділок, 1 лютого, в Мережі з'явився відеоролик Дмитра Разумкова. Голова парламенту під урочисту музику під'їжджає на автомобілі до будівлі Верховної Ради, йде коридором повз портрети своїх попередників до сесійної зали, сідає в крісло у своєму кабінеті і каже: "Починаємо працювати". Паралельно з відеороликом у Facebook з'явилася нова публічна сторінка політика.
Того ж дня на брифінгу Разумков пояснював, що новий ролик з його участю присвячений початку роботи Верховної Ради у цьому році. Зняла відео його команда, жодної копійки з бюджету на його створення не витрачено. На питання, чи не говорить це про появу його самостійного політичного проекту, попросив журналістів не займатися конспірологією.
Заявка на політичне майбутнє
Крісло наступника президента Володимира Зеленського кому тільки не приміряли. Дмитро Разумков — не виняток. Політик давно позиціює себе як самостійна фігура у великій грі, голосуючи в розріз президентським рішенням. Яскравий приклад — скандальна історія з Конституційним судом, під час якої голова Верховної Ради запропонував парламенту розглянути його варіант виходу з ситуації паралельно з пропозицією Зеленського. Показово, що президентський законопроект парламент так і не розглянув, а документ Разумкова схвалив профільний комітет ВР.
Ще один приклад самостійності голови парламенту — історія з голосуванням за призначення на посаду віце-прем'єр-міністра Юрія Вітренка, в якій Дмитро Разумков непохитний, незважаючи на те, що Володимир Зеленський кандидатуру Вітренка підтримує. Близькі до Разумкова депутати теж голосують проти.
Перше, що спадає на думку — у новому відеоролику Дмитро Разумков відкрито заявив про свої політичним амбіції. За словами політолога Володимира Фесенка, тут потрібно розглянути дві сторони однієї монети. Безсумнівно, відеоролик сигналізує про те, що у голови ВР почався новий етап політичної кар'єри. Він сильніше працює у власних інтересах. Але це не означає, що він демонстративно пориває з командою президента.
"З одного боку, Разумков працює на імідж Верховної Ради, у якій традиційно з цим проблеми. З іншого — питання часу, коли спікер піде у самостійне політичне плавання, — говорить Фесенко. — Думаю, це станеться ні сьогодні, ні завтра, а швидше ближче до нових президентських виборів або коли у Разумкова виникнуть серйозні внутрішні проблеми в президентській компанії".
Згоден з такою позицією політтехнолог Андрій Золотарьов. За його словами, до роботи з політиком ймовірно підключилася нова команда, яка планує вести його як перспективну політичну фігуру. Він посилив свій вплив у Раді, демонструє ефективність як голова вищого законодавчого органу в країні. Іміджевих проблем у нього немає, рейтинг довіри (на тлі інших гравців) високий. Тому те, що відбувається, цілком можна вважати заявкою на майбутні президентські вибори.
"Інтригує, а ми обговорюємо"
Експерти вважають, що дивуватися політичним амбіціям Дмитра Разумкова не варто. Для будь-якого голови Верховної Ради це цілком закономірні дії.
"Він друга особа в державі, — говорить Фокусу політичний експерт Петро Олещук. — Так чи інакше, він не може бути просто тінню президента".
Дмитра Разумкова неодноразово запитували про кар'єрні амбіції. А в "Слузі народу" подейкували, що голова ВР хоче створити власний політичний проект. На всі хитрощі журналістів Разумков відповідав, що його робота не мріяти про високі посади, а виконувати завдання. А в інтерв'ю Фокусу голова парламенту підкреслював, що вважає себе частиною президентської команди і розділяє принципи Володимира Зеленського.
Поки голова ВР не заявляє привселюдно про претензії на крісло голови держави, не можна сказати, що він вступає у відкриту конфронтацію з президентом. Команда Володимира Зеленського з самого початку неоднорідна, не виключено, що наявність амбіцій Разумкова може бути досить вигідна самому Володимиру Зеленському, каже Петро Олещук. Може, він з часом очолить якийсь союзний для президента проект.
"А поки Разумков просто вказує на те, що ось він є. Інтригує, а ми обговорюємо", — міркує експерт.