Первые сутки под запретом. Что случилось с каналами "112 Украина", ZiK и NewsOne

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака (ОПЗЖ) и телеканалов — "112 Украина", NewsOne и ZiK. В ОПЗЖ требуют импичмента, в соцсетях считают, что это наступление на свободу слова. Фокус выяснял, все что об этом известно.

Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака сроком на пять лет. В том числе речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих нардепу трех телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZiK.

[ + – ] Приложение к Решению СНБО о введении санкций

В указе президента говорится: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Что предусматривают санкции против нардепа Козака:

блокировка активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;

прекращения выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

Санкции против телеканалов предусматривают:

блокировку активов;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

прекращение предоставления услуг по ретрансляции / распространению телепрограмм / предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Насколько обоснована позиция СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что "состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. С 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке".

Позже стало известно, что один из воздержавшихся — это главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он находится в данный момент в командировке и проголосовать не мог физически.

Личность второго воздержавшегося более примечательна, это спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он даже успел прокомментировать свое решение. Заявил, что "санкции против каналов – это плохо. И не важно, чьи они".

[ + – ] Дмитрий Разумков: "Санкции хороши, когда нельзя наказать по закону"

Позиция Разумкова имеет под собой юридическое обоснование. Согласно закону Украины "О санкциях", их можно применять к иностранному государству, либо относительно иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность. А нардеп от ОПЗЖ и владелец трех опальных каналов Тарас Козак является гражданином Украины.

Основанием для санкций против нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое, как сообщается, установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. Таким образом Козак попал под действие закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что санкции против граждан Украины введены Президентом не впервые, ранее они также применялись на основании действующего закона и решения СНБО. В частности, по словам Мендель, в указе от 28 апреля 2017 года на то время президента Петра Порошенко о введении в действие решения СНБО часть из 1 228 физических лиц, против которых вводились санкции, – это граждане Украины.

"То есть такой опыт введения санкций против граждан Украины на основе закона "О санкциях" уже есть", – подчеркнула Мендель.

[ + – ] Юлия Мендель утверждает, что санкции против граждан Украины вводились и раньше

Санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, по утверждению Мендель, введены Зеленским из-за подтвержденного иностранного их финансирвания.

"Санкции против каналов Медведчука ввели, поскольку есть подтверждение о финансировании со стороны других государств, антигосударственная информационная политика, непонятный переход собственности в свое время", – сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского.

В полной секретности и "в момент полного ослабления Путина"

А экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что на принятие санкций против украинских каналов повлияла ситуация в России и звонок из США. И готовилось данное решение в полной секретности.

"Заседание СНБО было созвано на 19 часов вторника, с целью принять молниеносное решение в момент максимального ослабления Путина внутренними конфликтами и возможного обострения внутренней ситуации в России в связи с осуждением Навального. В момент консолидации всего цивилизованного мира против режима Путина ему будет труднее предпринять возможные ответные действия в отношении Украины. Также на принятие решения повлияло установление контакта с новой администрацией Джо Байдена после звонка госсекретаря Тони Блинкена министру иностранных дел Дмитрию Кулебе", — заявил Лещенко.

Позже появилась подробная информация о том, как происходила данная процедура. 2 февраля в 17.30 членам СНБО позвонили из Офиса президента и пригласили их на Банковую, на 4-й этаж. Каждому выдали папку с документами, чтобы члены СНБО расписались. По словам одного из членов Совбеза, "это было письменный опрос", никто ничего не обсуждал. Никто не объявлял и не акцентировал внимание на том, что вводятся санкции против трех телеканалов.

Президент Владимир Зеленский своей позиции по этому поводу членам СНБО не высказывал. Бланки собирал секретарь Совбеза Алексей Данилов. Что касается следующих шагов в отношении санкций, то опрошенным членам СНБО "их не сообщали".

Позиция "Слуг народа" и что происходило в Верховной Раде

С утра 3 февраля выяснилось, что у фракции "Слуга народа" пока нет позиции относительно введения в действие решения СНБО о блокировании телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Об этом заявил руководитель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вчера вечером произошло событие, которое, действительно, очень резонансное. И не было еще обсуждения. Необходимо созывать фракцию и совместно обсудить", — сказал он журналистам, когда они "поймали" его у входа в Верховную Раду.

Однако в самой Верховной Раде подготовились. Там "слуги народа" начали блокировать трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить туда представителей партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

[ + – ] "Слуги народа" пытаются блокировать трибуну

[ + – ] Блокировка трибуны в Верховной Раде "слугами народа"

Впрочем, не очень успешно, потому что их оппоненты на трибуну все же прорвались, и сопредседатель фракции "ОПЗЖ" в ВР Украины Вадим Рабинович с трибуны заявил, что в связи с закрытием телеканалов трех телеканалов его политическая сила в ближайшее время проведет чрезвычайный съезд для определения дальнейших шагов. А также они инициируют импичмент Зеленскому.

[ + – ] "ОПЗЖ" после выступления в ВР

"Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, что надругался над избирателями и над страной. Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый. Но как наши отцы и деды в свое время остановили и победили фашизм, мы сделаем то же самое. No pasaran, фашизм не пройдет — и вы все погибнете, потому что вы — дьяволы, фашистские дьяволы!" — заявил Рабинович и закончил свое выступление исполнением песни времен Второй мировой войны: "Вставай, страна огромная".

[ + – ] Нардеп Рабинович: "Фашизм получил свой цвет - зеленый"

В кулуарах журналистам удалось поймать главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко и спросить у него о происходящем. Однако он отшутился, заявив, что Youtube, где сейчас вещают три опальных телеканала, — это очень хороший ресурс и "главное, чтобы в этой ситуации творческие коллективы могли и дальше работать".

Глава партии объяснил, что в условиях многолетней войны информационная война является важной ее частью. Корниенко считает, что все это время каналы подменяли понятия и прикрывались свободой слова.

"Некоторые СМИ становятся пропагандистским оружием в руках наших врагов — страны-агрессора", — резюмировал он. А когда его уличили в том, что он и сам появлялся в эфире санкционных телеканалов, что он заявил, что только на Zik. И приходил туда по личному приглашению ведущей Натальи Влащенко.

Позиция президента и реакция опальных телеканалов

Интересно, но президент Украины Владимир Зеленский также пояснил свою позицию, однако в первую очередь сделал это для международного сообщества. На английском языке.

[ + – ] Комментарий Зеленского - по-английски

"Санкции — это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова, но не пропаганду, профинансированную агрессором против нашей страны, подрывающую Украину на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба и в информационной войне за правду и европейские ценности", — написал президент.

На это от трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK. было написано совместное заявление. Там говорится, что поступок президента они расценивают, как "политическую расправу над неугодными СМИ". Но телеканалы намерены бороться за "свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

"Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о "невиданных ранее успехах", — сказано, в частности, в заявлении.

"Обращаемся к президенту Украины: если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся. Потому займитесь делом, а не тем, чем вы занимаетесь. А мы продолжим говорить правду гражданам Украины", — говорится в заявлении.

А в "ОПЗЖ" уже заявили, что будут законными методами обжаловать указ президента о закрытии телеканалов в Верховном и Европейском судах. Об этом заявил председатель политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.

"Указ президента будет обжалован в Верховном суде Украины. Указ президента о беспределе, в действиях которого есть признаки уголовного преступления, будет обжалован в Европейском суде и во многих других судах. Не говоря о международных инстанциях, мы доведем до сведения всех – и тех, кто понимает, что грубо нарушена свобода слова, и тех, кто поддерживает, есть и такие, действия президента, чтобы они знали: создан прецедент, который дальше не имеет никаких правовых преград для действий президента во всем. И этот беспредел, этот преступный беспредел надо остановить. Мы будем это делать", — отметил политик.

Реакция общественности, причастных и соцсетей

Pакрытие "112 Украина", NewsOne и ZiK в данный момент является самой обсуждаемой темой в украинском медиапространстве, поэтому изменения в сетке вещания начались еще ночью. Все три телеканала собрались в арендованном павильоне киностудии им. Довженко для совместного эфира.

[ + – ] Совместный телеэфир трех опальных телеканалов

Однако журналисты сообщали, что "прорваться на эфир" было нелегко. Охрана киностудии якобы блокировала проезд на территорию. Телеведущая Диана Панченко заявила об этом в прямом эфире. Она сказала, что павильон студии окружило плотное кольцо охраны. И они не пропускали журналистов, несмотря на то, что те показывали свои удостоверения.

[ + – ] Охрана на киностудии им. Довженко

Один из охранников рассказал позже, что есть такой "приказ сверху". Впрочем, некоторые не поленились, и съездили к киностудии, после чего заявили, что никакого противостояния не было.

[ + – ] Комментарий Богдана Кутепова

[ + – ] Ворота студии им. Довженко закрыты

Однако павильон находится далеко за воротами и, возможно, стычка между медийщиками и охраной происходила незаметно для наблюдателей со стороны.

В данный момент вещание "112 Украина", NewsOne и ZiK производится только на платформе Youtube. График работы редакторов и журналистов изменен. Каковы действия и чего ждать – на телеканале сотрудникам не сообщают.

Солидарность демонстрируют не все

А пока медийное пространство разделяется на несколько лагерей. Ставленники президента Зеленского чаще поддерживают санкции. Так, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал решение СНБО о блокировании телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK своевременным.

"Этот кейс является исключительным, но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций", — написал Ткаченко.

Он отметил, что решение СНБО является симметричным на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на украинскую свободу и независимость. А опальные телеканалы являются "пропагандистской машиной".

"Это, по сути, иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова речь уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля", — заявил министр, но при этом подчеркнул, что свобода слова и права человека для Украины – ключевые ценности, которые необходимо отстаивать для недопущения угрозы нацбезопасности, безопасности украинцев и нарушения европейских стандартов.

Член Комитета ВР по вопросам свободы слова и по своместительству "слуга народа" Татьяна Цыба также поддерживает данную позицию и считает решение о введении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK правильным несмотря на юридически небезупречный механизм исполнения.

[ + – ] Комментарий Татьяны Цыбы

В подобном же ключе, только более многословно высказался и Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента. Он заявил, что данное решение "прозрачное, мотивированное и направленное на противодействие фейкам и чужеродной пропаганде".

[ + – ] Комментарий Михаила Подоляка

В то же время Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины закрытие телеканалов осудил. И назвал случившееся "наступлением на свободу слова".

[ + – ] Глава Союза журналистов Сергей Томиленко поддержал коллег

И "слуга народа", глава налогового комитета ВР Даниил Гетьманцев назвал решение СНБО "странным", впрочем, удержался от прямой критики.

[ + – ] Даниил Гетьманцев решение СНБО считает "странным"

Одобрительные посты, в принципе, похожи, они повторяют риторику Зеленского и основная их мысль — "давно пора".

[ + – ] Мустафа Найем одобряет санкции против телеканалов

[ + – ] Сергей Быков разделяет свободу слова и нацбезопасность

Критики данного решения отмечают, что закрывать телеканалы в эпоху соцсетей довольно опрометчиво, и вообще — никогда еще подобные санкции не были успешными. Информация все равно найдет пути пробиться, а инициаторы санкций будут выглядеть глупо. И Зеленского лично критики уличили во вранье, ведь еще в 2019 году он обещал каналы не закрывать.

[ + – ] Анастасия Товт указывает на обещания президента

[ + – ] В 2019 году Зеленский публично пообещал "никогда в своей жизни не закрывать никакие каналы"

[ + – ] Анастасия Дайнод - остановить распространение информации в цифровую эру нереально

[ + – ] Светлана Крюкова предвидит "необратимые последствия"

[ + – ] Дмитрий Спивак: власть перешла черту

Впрочем, одобрительные посты и посты с критикой перемежались мнениями о том, что закрытие трех телеканалов проблему пропаганды не решает. А напротив, открывает другие пути. И если данные телеканалы являлись "рупором враждебной пропаганды", то вполне можно ожидать действий России, рупором которой они якобы являлись. И "черный пиар" тут также может сыграть тут свою роль.

[ + – ] Денис Невядомский: "Очень недальновидно"

[ + – ] Юрий Кочевенко: "Хочется верить, что это только первый шаг"

[ + – ] Евгений Хурсин: "Не могут же технологи партии власти так помогать оппозиции"

[ + – ] Александр Юсупов считает, что на решение повлияла смена президента США

А также стоит ждать схваток и на укаринском политическом поле. Так как "ОПЗЖ" закрытия своих площадок для вещания спустить на тормозах не сможет, и, как показало утро 3 февраля, самое интересное в Верховной Раде только начинается.

[ + – ] Виктор Таран: "Слугам Зеленского будет непросто"

[ + – ] Сергей Руденко: "Кум Путина не успокоится"

Петр Порошенко: зачем было ждать два года?!

Отдельным пунктом нужно упомянуть реакцию на происходящее пятого президента Украины Петра Порошенко, которому во время его срока неоднократно вменяли в вину недостаточное противостояние "рупорам пропаганды". Он отметил, что не блокировал каналы из пула кума Путина Виктора Медведчука, потому блокировка накладывалась на предвыборную кампанию. Также Порошенко возмутился тому факту, что президент Владимир Зеленский 2 года тянул с решением.

"В октябре 2018 года наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах по пророссийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его. Это — ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко", написал он в соцсетях.

Как будут развиваться события — неясно

В "ОПЗЖ" уже заявили, что будут обращаться в суды, но, насколько показывает практика, суд в Украине дело долгое. Аудитория опальных телеканалов в Youtube ничтожна мала по сравнению с охватом аудитории ранее. И для телеканалов, которые в начале 2021 года немало потратились на открытие нового сезона, ситуация может стать критической.