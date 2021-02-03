Перша доба під забороною. Що трапилося з каналами "112 Україна", ZiK і NewsOne

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2 лютого 2021 про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака (ОПЗЖ) і телеканалів — "112 Україна", NewsOne і ZiK. У ОПЗЖ вимагають імпічменту, в соцмережах вважають, що це наступ на свободу слова. Фокус з'ясовував, все що про це відомо.

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про введення персональних санкцій проти депутата ОПЗЖ Тараса Козака терміном на пʼять років. Зокрема мова йде і про анулювання ліцензій на мовлення трьох телеканалів, що належать нардепу — "112 Україна", NewsOne і ZiK.

[ + – ] Додаток до Рішення РНБО про введення санкцій

В указі президента йдеться: "Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Що передбачають санкції проти нардепа Козака:

блокування активів — тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися належним йому майном;

обмеження торгових операцій;

обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних і фінансових зобовʼязань;

анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

повну або часткову заборону здійснення операцій з цінними паперами, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції відповідно до цього Закону;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

заборона передачі технологій, прав на обʼєкти інтелектуальної власності;

Санкції проти телеканалів передбачають:

блокування активів;

запобігання виведення капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних і фінансових зобовʼязань;

анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

заборона користування радіочастотним ресурсом України;

припинення надання послуг з ретрансляції/поширенню телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Наскільки обгрунтована позиція РНБО

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що "відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій щодо юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України. З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один знаходиться у відрядженні".

Пізніше стало відомо, що один з тих, хто утримався — це головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він наразі знаходиться у відрядженні і проголосувати не міг фізично.

Друга особа, яка утрималася, більш примітна, це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він навіть встиг прокоментувати своє рішення. Заявив, що "санкції проти каналів — це погано. І не важливо, чиї вони".

[ + – ] Дмитро Разумков: "Санкції гарні, коли не можна покарати за законом"

Позиція Разумкова має юридичне обгрунтування. Відповідно до Закону України "Про санкції", їх можна застосовувати до іноземної держави, або щодо іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка перебуває під контролем іноземної юридичної особи або фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також субʼєктів, які здійснюють терористичну діяльність. А нардеп від ОПЗЖ і власник трьох опальних каналів Тарас Козак є громадянином України.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та повʼязаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке, як повідомляється, встановило, що схеми з постачанням вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму. Таким чином Козак потрапив під дію закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що санкції проти громадян України введені президентом не вперше, раніше вони також застосовувалися на підставі чинного закону і рішення РНБО. Зокрема, за словами Мендель, в указі від 28 квітня 2017 року на той час президента Петра Порошенка про введення в дію рішення РНБО частина з 1 228 фізичних осіб, проти яких вводилися санкції, — це громадяни України.

"Тобто такий досвід введення санкцій проти громадян України на основі закону "Про санкції" вже є", — підкреслила Мендель.

[ + – ] Юлія Мендель стверджує, що санкції проти громадян України вводилися і раніше

Санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZiK, за твердженням Мендель, введені Зеленським через підтвердженого іноземного їх фінансування.

"Санкції проти каналів Медведчука ввели, оскільки є підтвердження про фінансування з боку інших держав, антидержавна інформаційна політика, незрозумілий перехід власності свого часу", — повідомила прес-секретар Володимира Зеленського.

У повній секретності і "в момент повного ослаблення Путіна"

А екс-нардеп Сергій Лещенко повідомив, що на прийняття санкцій проти українських каналів вплинула ситуація в Росії і дзвінок з США. І готувалося це рішення у цілковитій секретності.

"Засідання РНБО було скликано на 19 годину вівторка, з метою прийняти блискавичне рішення у момент максимального ослаблення Путіна внутрішніми конфліктами і можливого загострення внутрішньої ситуації в Росії через засудження Навального. У момент консолідації всього цивілізованого світу проти режиму Путіна йому буде важче зробити можливі дії щодо України. Також на прийняття рішення вплинуло встановлення контакту з новою адміністрацією Джо Байдена після дзвінка держсекретаря Тоні Блінкена міністру закордонних справ Дмитру Кулебі", — заявив Лещенко.

Пізніше зʼявилася детальна інформація про те, як відбувалася ця процедура. 2 лютого о 17:30 членам РНБО подзвонили з Офісу президента і запросили їх на Банкову, на 4-й поверх. Кожному видали теку з документами, щоб члени РНБО розписалися. За словами одного з членів Радбезу, "це було письмове опитування", ніхто нічого не обговорював. Ніхто не оголошував і не акцентував увагу на тому, що вводяться санкції проти трьох телеканалів.

Президент Володимир Зеленський свою позицію з цього приводу членам РНБО не висловлював. Бланки збирав секретар Радбезу Олексій Данилов. Що стосується наступних кроків щодо санкцій, то опитаним членам РНБО "їх не повідомляли".

Позиція "Слуг народу" і що відбувалося у Верховній Раді

Зранку 3 лютого зʼясувалося, що у фракції "Слуга народу" поки немає позиції щодо введення в дію рішення РНБО про блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZiK.

Про це заявив керівник парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Вчора ввечері відбулася подія, яка, дійсно, дуже резонансна. І не було ще обговорення. Необхідно скликати фракцію і спільно обговорити", — сказав він журналістам, коли вони "спіймали" його біля входу до Верховної Ради.

Однак у самій Верховній Раді підготувалися. Там "слуги народу" почали блокувати трибуну Верховної Ради, щоб не допустити туди представників партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа — За життя".

[ + – ] "Слуги народу" намагаються блокувати трибуну

[ + – ] Блокування трибуни у Верховній Раді "слугами народу"

Утім, не дуже успішно, тому що їхні опоненти на трибуну все ж прорвалися, і співголова фракції ОПЗЖ у ВР України Вадим Рабинович з трибуни заявив, що через закриття трьох телеканалів його політична сила найближчим часом проведе надзвичайний зʼїзд для визначення подальших кроків. А також вони ініціюють імпічмент Зеленському.

[ + – ] ОПЗЖ після виступу у ВР

"Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Зеленського, що поглумився над виборцями і над країною. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір — зелений. Але як наші батьки і діди свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми зробимо те ж саме. No pasaran, фашизм не пройде — і ви все загинете, бо ви — дияволи, фашистські дияволи!" — заявив Рабінович і закінчив свій виступ виконанням пісні часів Другої світової війни: "Вставай, страна огромная".

[ + – ] Нардеп Рабінович: "Фашизм отримав свій колір — зелений"

У кулуарах журналістам вдалося спіймати голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка і запитати у нього про те, що відбувається. Однак він віджартувався, заявивши, що Youtube, де зараз ведуть мовлення три опальних телеканали, — це дуже хороший ресурс і "головне, щоб в цій ситуації творчі колективи могли і далі працювати".

Голова партії пояснив, що в умовах багаторічної війни інформаційна війна є важливою її частиною. Корнієнко вважає, що весь цей час канали підміняли поняття і прикривалися свободою слова.

"Деякі ЗМІ стають пропагандистською зброєю в руках наших ворогів — країни-агресора", — резюмував він. А коли його викрили в тому, що він і сам зʼявлявся в ефірі санкційних телеканалів, то він заявив, що тільки на Zik. І приходив туди на особисте запрошення ведучої Наталії Влащенко.

Позиція президента і реакція опальних телеканалів

Цікаво, але президент України Володимир Зеленський також пояснив свою позицію, однак першочергово зробив це для міжнародної спільноти. Англійською мовою.

[ + – ] Коментар Зеленського — англійською

"Санкції — це складне рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова, але не пропаганду, профінансовану агресором проти нашої країни, яка підриває Україну на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність — це боротьба і в інформаційній війні за правду та європейські цінності", — написав президент.

На це від трьох телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZiK. було написано спільну заяву. Там говориться, що вчинок президента вони розцінюють, як "політичну розправу над небажаними ЗМІ". Але телеканали мають намір боротися за "своє право вести мовлення для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

"Ми вважаємо, що влада, у якої немає найменшого приводу говорити про успіхи, залишає в ефірі тільки зручні канали, які брехатимуть народу України про "небачені раніше успіхи", — сказано у заяві.

"Звертаємося до президента України: якщо ви закриєте небажані телеканали, ситуація в країні від цього не покращиться, цифри в платіжках за газ не знизяться, вакцинування від коронавірусу не почнеться, беззаконня радикалів не припиняться. Тому займіться справою, а не тим, чим ви займаєтеся. А ми продовжимо говорити правду громадянам України", — йдеться в заяві.

А в ОПЗЖ вже заявили, що законними методами оскаржуватимуть указ президента про закриття телеканалів у Верховному та Європейському судах. Про це заявив голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук.

"Указ президента буде оскаржений у Верховному суді України. Указ президента про свавілля, в діях якого є ознаки кримінального злочину, буде оскаржений в Європейському суді і в багатьох інших судах. Не кажучи про міжнародні інстанції, ми доведемо до відома всіх — і тих, хто розуміє, що грубо порушена свобода слова, і тих, хто підтримує, є і такі, дії президента, щоб вони знали: створено прецедент, який далі не має ніяких правових перешкод для дій президента у всьому. І це свавілля, це злочинний свавілля треба зупинити. Ми будемо це робити", — зазначив політик.

Реакція громадськості, причетних і соцмереж

Закриття "112 Україна", NewsOne і ZiK в даний момент є найбільш обговорюваною темою в українському медіа-просторі, тому зміни в сітці мовлення почалися ще вночі. Всі три телеканали зібралися в орендованому павільйоні кіностудії ім. Довженко для спільного ефіру.

[ + – ] Спільний телеефір трьох опальних телеканалів

Однак журналісти повідомляли, що "прорватися на ефір" було нелегко. Охорона кіностудії нібито блокувала проїзд на територію. Телеведуча Діана Панченко заявила про це в прямому ефірі. Вона сказала, що павільйон студії оточило щільне кільце охорони. І вони не пропускали журналістів, незважаючи на те, що ті показували свої посвідчення.

[ + – ] Охорона на кіностудії ім. Довженка

Один з охоронців розповів пізніше, що є такий "наказ зверху". Втім, деякі не полінувалися, і зʼїздили до кіностудії, після чого заявили, що ніякого протистояння не було.

[ + – ] Коментар Богдана Кутепова

[ + – ] Ворота студії ім. Довженко закриті

Однак павільйон знаходиться далеко за воротами і, можливо, сутичка між медійниками і охороною відбувалася непомітно для спостерігачів з боку.

Наразі мовлення "112 Україна", NewsOne і ZiK проводиться тільки на платформі Youtube. Графік роботи редакторів і журналістів змінений. Які дії і чого чекати — на телеканалі співробітникам не повідомляють.

Солідарність демонструють не всі

А поки медійний простір розділяється на кілька таборів. Ставленики президента Зеленського частіше підтримують санкції. Так, міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав рішення РНБО про блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZiK своєчасним.

"Цей кейс є винятковим, але своєчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу національній безпеці України цих інструментів пропаганди Кремля. Але і через масові порушення журналістських стандартів, фейків та маніпуляцій", — написав Ткаченко.

Він зазначив, що рішення РНБО є симетричним на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на українську свободу і незалежність. А опальні телеканали є "пропагандистською машиною".

"Це, по суті, іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова мова вже давно не йде, а окремі журналісти стали солдатами Кремля", — заявив міністр, але при цьому підкреслив, що свобода слова і права людини для України — ключові цінності, які необхідно відстоювати для недопущення загрози нацбезпеки, безпеки українців і порушення європейських стандартів.

Член Комітету ВР з питань свободи слова та за сумісництвом "слуга народу" Тетяна Циба також підтримує таку позицію і вважає рішення про введення санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZiK правильним незважаючи на юридично небездоганний механізм виконання.

[ + – ] Коментар Тетяни Циби

У подібній манері, тільки багатослівніше висловився і Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента. Він заявив, що це рішення "прозоре, мотивоване і спрямоване на протидію фейкам і чужорідній пропаганді".

[ + – ] Коментар Михайла Подоляка

Водночас Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України закриття телеканалів засудив. І назвав те, що трапилося "наступом на свободу слова".

[ + – ] Голова Спілки журналістів Сергій Томіленко підтримав колег

І "слуга народу", голова податкового комітету ВР Данило Гетьманцев назвав рішення РНБО "дивним", проте, утримався від прямої критики.

[ + – ] Данило Гетьманцев рішення РНБО вважає "дивним"

Схвальні пости, в принципі, схожі, вони повторюють риторику Зеленського і основна їх думка — "давно пора".

[ + – ] Мустафа Найєм схвалює санкції проти телеканалів

[ + – ] Сергій Биков розділяє свободу слова і нацбезпеку

Критики цього рішення зазначають, що закривати телеканали в епоху соцмереж досить необачно, і взагалі — ніколи ще подібні санкції не були успішними. Інформація все одно знайде шляхи пробитися, а ініціатори санкцій виглядатимуть нерозумно. І Зеленського особисто критики викрили в брехні, адже ще у 2019 році він обіцяв канали не закривати.

[ + – ] Анастасія Товт вказує на обіцянки президента

[ + – ] У 2019 Зеленський публічно пообіцяв "ніколи в своєму житті не закривати жодні канали"

[ + – ] Анастасія Дайнод — зупинити поширення інформації в цифрову еру нереально

[ + – ] Світлана Крюкова передбачає "незворотні наслідки"

[ + – ] Дмитро Співак: влада перейшла межу

Утім, схвальні пости і пости з критикою перемежовувалися думками про те, що закриття трьох телеканалів проблему пропаганди не вирішує. А навпаки, відкриває інші шляхи. І якщо ці телеканали були "рупором ворожої пропаганди", то цілком можна очікувати дій Росії, рупором якої вони нібито були. І "чорний піар" тут також може зіграти тут свою роль.

[ + – ] Денис Невядомський: "Дуже недалекоглядно"

[ + – ] Юрій Кочевенко: "Хочеться вірити, що це тільки перший крок"

[ + – ] Євген Хурсін: "Не можуть же технологи партії влади так допомагати опозиції"

[ + – ] Олександр Юсупов вважає, що на рішення вплинула зміна президента США

А також варто чекати сутичок і на українському політичному полі. Оскільки ОПЗЖ закриття своїх майданчиків для мовлення спустити на гальмах не зможе, і, як показав ранок 3 лютого, найцікавіше у Верховній Раді тільки починається.

[ + – ] Віктор Таран: "Слугам Зеленського буде непросто"

[ + – ] Сергій Руденко: "Кум Путіна не заспокоїться"

Петро Порошенко: навіщо було чекати два роки?!

Окремим пунктом потрібно згадати реакцію на те, що відбувається, пʼятого президента України Петра Порошенка, якому під час його терміну неодноразово ставили в провину недостатнє протистояння "рупорам пропаганди". Він зазначив, що не блокував канали з пулу кума Путіна Віктора Медведчука, тому блокування накладалося на передвиборчу кампанію. Також Порошенко обурився тим фактом, що президент Володимир Зеленський 2 роки тягнув з рішенням.

"У жовтні 2018 року наша команда ініціювала і прийняла постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, через яку постанову не реалізували тоді, полягає у тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило б фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних і прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його. Це — відповідь тим, хто всю ніч за командою Банкової волав "а чому ж це рішення не прийняв Порошенко", написав він у соцмережах.

Як розвиватимуться події — неясно

В ОПЗЖ вже заявили, що звертатимуться до судів, але, як показує практика, суд в Україні справа довга. Аудиторія опальних телеканалів в Youtube незначна у порівнянні з охопленням аудиторії раніше. І для телеканалів, які на початку 2021 року чимало витратилися на відкриття нового сезону, ситуація може стати критичною.