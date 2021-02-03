У Байдена помогут Украине бороться с олигархами, – дипломат Дэниел Фрид (видео)

Фрид подчеркнул, что в первую очередь Украина сама должна создать условия для эффективной борьбы с "грязными деньгами".

Американцы помогут украинцам в борьбе с олигархами, поскольку в администрации Байдена есть немало лиц, заинтересованных в этом, рассказал экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Дэниел Фрид в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Espreso.TV.

По его словам, граждане Украины систематически делают свой выбор в сторону борьбы с коррупцией, повышения прозрачности действий власти.

"Президент Зеленский, собственно, пришел к власти, обещая, что осуществит эти пожелания своих избирателей. Итак, украинский народ сказал свое слово: четко и понятно. США могут кое в чем помочь, но эти вопросы, в первую очередь, должны быть решены в Украине", – подчеркнул он.

Фрид отметил, что в Белом доме уже продолжительное время говорят о том, чтобы заблокировать потоки оборота коррупционных средств: средств нечистых на руку бизнесменов, на территории какой бы страны они не находились.

"Поэтому стоит ожидать сдвигов в этом направлении. Стоит прослеживать источники махинаций, как и каким образом они проходили через банковскую систему США. Мы передадим данные наших расследований представителям Украины для того, чтобы дальнейшая работа проходила у вас. Очень рассчитываю, что президент Байден повлияет на руководство Украины таким образом, чтобы эти расследования были проведены добросовестно",– заявил дипломат.

Он выразил предположение, что если Украина усовершенствует существующие антикоррупционные органы, обеспечивая при этом их независимую деятельность, это даст возможность с высокой вероятностью установить личности главных коррупционеров и источники незаконного обогащения.

Чтобы помочь Украине в борьбе с грязными деньгами, в США, по словам Фрида, у Байдена уже принимают меры относительно усиления полномочий американской госказны в сфере сотрудничества с правительствами других государств, направленных против клептократов.

"Это означает, что нам самим нужно старательно почистить нашу американскую систему. Нельзя допускать, чтобы тайные анонимные инвесторы прятали свои деньги на счетах американских банков. Этим же стоит заняться ЕС и Великобритании, то есть всем нам, коллективному Западу. Когда будет проведен такой анализ банковских систем, мы сможем начать диалог с правительствами других государств, в частности, и Украины о том, как сотрудничать дальше", – пояснил гость эфира.

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Фрид подчеркнул, что для успешной борьбы с олигархатом Украине необходимо основать и развить организации, которые успешно функционируют в других демократических государствах: антикоррупционные органы, чистое и прозрачное правительство, модернизированная банковскую систему.

"Это поможет искоренить олигархические кланы, которые единолично владеют огромными частями в экономике Украины, и лишить Путина многих рычагов влияния на ситуацию в стране", – уверен дипломат.

Напомним, посол Украины в США Владимир Ельченко за три дня до второго тура президентских выборов в США заявил, что независимо от того, будет президентом Трамп или Байден, Америка не перестанет поддерживать Украину.