У Байдена допоможуть Україні боротися з олігархами, — дипломат Деніел Фрід (відео)

Фрід підкреслив, що спершу Україна сама повинна створити умови для ефективної боротьби з "брудними грошима".

Американці допоможуть українцям у боротьбі з олігархами, оскільки в адміністрації Байдена є чимало осіб, зацікавлених у цьому, розповів екс-директор у справах Європи та Євразії в Раді національної безпеки США Деніел Фрід в ефірі програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі Espreso. TV.

За його словами, громадяни України систематично роблять свій вибір у бік боротьби з корупцією, підвищення прозорості дій влади.

"Президент Зеленський, власне, прийшов до влади, обіцяючи, що здійснить ці побажання своїх виборців. Отже, український народ сказав своє слово: чітко і зрозуміло. США можуть у чомусь допомогти, але ці питання, у першу чергу, повинні бути вирішені в Україні", — підкреслив він.

Фрід зазначив, що в Білому домі вже тривалий час говорять про те, щоб заблокувати потоки обороту корупційних коштів: коштів нечистих на руку бізнесменів, на території якої б країни вони не були.

"Тому варто очікувати зрушень у цьому напрямі. Варто простежувати джерела махінацій, як і яким чином вони проходили через банківську систему США. Ми передамо дані наших розслідувань представникам України для того, щоб подальша робота проходила у вас. Дуже розраховую, що президент Байден вплине на керівництво України таким чином, щоб ці розслідування були проведені сумлінно", — заявив дипломат.

Він висловив припущення, що якщо Україна вдосконалить існуючі антикорупційні органи, забезпечуючи при цьому їхню незалежну діяльність, це дасть можливість з високою ймовірністю встановити особи головних корупціонерів і джерела незаконного збагачення.

Щоб допомогти Україні в боротьбі з брудними грошима, у США, за словами Фріда, у Байдена вже вживають заходів щодо посилення повноважень американської держскарбниці у сфері співпраці з урядами інших держав, спрямованих проти клептократів.

"Це означає, що нам самим потрібно старанно почистити нашу американську систему. Не можна допускати, щоб таємні анонімні інвестори ховали свої гроші на рахунках американських банків. Цим же варто зайнятися ЄС і Великобританії, тобто всім нам, колективному Заходу. Коли буде проведено такий аналіз банківських систем, ми зможемо почати діалог з урядами інших держав, зокрема, і України про те, як співпрацювати далі", — пояснив гість ефіру.

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Фрід підкреслив, що для успішної боротьби з олігархатом Україні необхідно заснувати і розвинути організації, які успішно функціонують в інших демократичних державах: антикорупційні органи, чистий і прозорий уряд, модернізована банківська система.

"Це допоможе викорінити олігархічні клани, що одноосібно володіють величезними частинами в економіці України, і позбавити Путіна багатьох важелів впливу на ситуацію в країні", — упевнений дипломат.

Нагадаємо: посол України в США Володимир Єльченко за три дні до другого туру президентських виборів у США заявив, що незалежно від того, буде президентом Трамп або Байден, Америка не перестане підтримувати Україну.