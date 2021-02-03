После деоккупации Крыма имущество Черноморского флота должно перейти Украине, – Резников

После аннексии полуострова Россия прекратила действие Харьковских соглашений, поэтому Украина теперь их считает юридически никчемными.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что после деоккупации Крыма имущество Черноморского флота РФ должно перейти в собственность Украины.

Об этом он сказал в интервью lb.uа.

Министр отметил, что соответствующий законопроект о государственной политике переходного периода сейчас готовится в Кабмине.

По словам Резникова, после оккупации полуострова Россия прекратила действие Харьковских соглашений, согласно которым пребывание Черноморского флота в Крыму продлевалось с 2017 года на 25 лет. Украина теперь считает эти соглашения юридически потерявшими силу.

"В статье 17 Конституции четко определено, что на территории Украины не могут размещаться иностранные военные базы. Раньше для Черноморского флота РФ было исключение в переходных положениях Конституции, но в 2019 году его из текста исключили, а значит – Харьковские соглашения являются неконституционными, а все имущество, в том числе и Черноморского флота, подлежит возврату или переходу в собственность Украины", – сказал Резников.

Отметим, в этом же интервью Резников сказал, что на Донбассе после деоккупации могут установить мандат Международной миссии ООН – международную администрацию.