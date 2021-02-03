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"Требовали осудить коллаборанта": в Николаеве "Нацкорпус" ворвался на сессию горсовета (видео)

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Нацкорпус, акция, пикет, николаевский горсовет, активисты, националисты
Фото: mkrada.gov.ua | Николаевский горсовет

Активисты требовали от горсовета осудить депутата фракции ОПЗЖ, который в поздравлении с Новым годом использовал фотографию Путина.

2 февраля 2021 года на сессию Николаевского горсовета, несмотря на попытки охранников их остановить, попали несколько десятков представителей "Нацкорпуса" и Ассоциации ветеранов АТО. Активисты развернули плакат, на котором было написано "Нам нужен закон против коллаборантов". Об этом рассказывается на сайте svidok.info.

нацкорпус, николаевский горсовет, плакат, коллаборант
"Нацкорпус" на сессии Николаевского горсовета
Фото: Facebook / Максим Невенчанный
"Нацкорпус" прорывается на сессию Николаевского горсовета, 2 февраля 2021 года

Представители "Нацкорпуса" и Ассоциации хотели, чтобы городской совет осудил депутата фракции ОПЗЖ Максима Невенчанного, который, поздравляя горожан с Новым годом, прикрепил к своей публикации на Facebook фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает svidok.info, после нескольких голосований горсовет принял соответствующее решение.

Сам Невенчанный на своей странице в Facebook написал, что активисты своим плакатом перекрыли плакат от ОПЗЖ, на котором было написано "Требует прекратить тарифный геноцид".

Депутат Николаевского горсовета Невенчанный поздравил с Новым годом, использовав фотографию Путина

На Facebook-странице портала Marker сообщили, что в знак протеста против присутствия на сессии "Нацкорпуса" заседание Николаевского горсовета покинули представители "Партии Шария", что активисты восприняли как собственную победу.

Напомним, на этой же сессии депутаты фракции ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев принципиально отказались выступать на украинском языке и говорили на русском. Просьбу перейти на государственный язык те проигнорировали, потому мэра города Александр Сенкевич решил синхронно переводить их слова.