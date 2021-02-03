"Требовали осудить коллаборанта": в Николаеве "Нацкорпус" ворвался на сессию горсовета (видео)

Активисты требовали от горсовета осудить депутата фракции ОПЗЖ, который в поздравлении с Новым годом использовал фотографию Путина.

2 февраля 2021 года на сессию Николаевского горсовета, несмотря на попытки охранников их остановить, попали несколько десятков представителей "Нацкорпуса" и Ассоциации ветеранов АТО. Активисты развернули плакат, на котором было написано "Нам нужен закон против коллаборантов". Об этом рассказывается на сайте svidok.info.

[ + – ] "Нацкорпус" на сессии Николаевского горсовета Фото: Facebook / Максим Невенчанный

[ + – ] "Нацкорпус" прорывается на сессию Николаевского горсовета, 2 февраля 2021 года

Представители "Нацкорпуса" и Ассоциации хотели, чтобы городской совет осудил депутата фракции ОПЗЖ Максима Невенчанного, который, поздравляя горожан с Новым годом, прикрепил к своей публикации на Facebook фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает svidok.info, после нескольких голосований горсовет принял соответствующее решение.

Сам Невенчанный на своей странице в Facebook написал, что активисты своим плакатом перекрыли плакат от ОПЗЖ, на котором было написано "Требует прекратить тарифный геноцид".

[ + – ] Депутат Николаевского горсовета Невенчанный поздравил с Новым годом, использовав фотографию Путина

На Facebook-странице портала Marker сообщили, что в знак протеста против присутствия на сессии "Нацкорпуса" заседание Николаевского горсовета покинули представители "Партии Шария", что активисты восприняли как собственную победу.

Напомним, на этой же сессии депутаты фракции ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев принципиально отказались выступать на украинском языке и говорили на русском. Просьбу перейти на государственный язык те проигнорировали, потому мэра города Александр Сенкевич решил синхронно переводить их слова.