"Требовали осудить коллаборанта": в Николаеве "Нацкорпус" ворвался на сессию горсовета (видео)
Активисты требовали от горсовета осудить депутата фракции ОПЗЖ, который в поздравлении с Новым годом использовал фотографию Путина.
2 февраля 2021 года на сессию Николаевского горсовета, несмотря на попытки охранников их остановить, попали несколько десятков представителей "Нацкорпуса" и Ассоциации ветеранов АТО. Активисты развернули плакат, на котором было написано "Нам нужен закон против коллаборантов". Об этом рассказывается на сайте svidok.info.
Представители "Нацкорпуса" и Ассоциации хотели, чтобы городской совет осудил депутата фракции ОПЗЖ Максима Невенчанного, который, поздравляя горожан с Новым годом, прикрепил к своей публикации на Facebook фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает svidok.info, после нескольких голосований горсовет принял соответствующее решение.
Сам Невенчанный на своей странице в Facebook написал, что активисты своим плакатом перекрыли плакат от ОПЗЖ, на котором было написано "Требует прекратить тарифный геноцид".
На Facebook-странице портала Marker сообщили, что в знак протеста против присутствия на сессии "Нацкорпуса" заседание Николаевского горсовета покинули представители "Партии Шария", что активисты восприняли как собственную победу.
Напомним, на этой же сессии депутаты фракции ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев принципиально отказались выступать на украинском языке и говорили на русском. Просьбу перейти на государственный язык те проигнорировали, потому мэра города Александр Сенкевич решил синхронно переводить их слова.