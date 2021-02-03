"Вимагали засудити колаборанта": у Миколаєві "Нацкорпус" увірвався на сесію міськради (відео)

Активісти вимагали від міськради засудити депутата фракції ОПЗЖ, який у привітанні з Новим роком використовував фотографію Путіна.

2 лютого 2021 року на сесію Миколаївської міськради, незважаючи на спроби охоронців їх зупинити, потрапили кілька десятків представників "Нацкорпусу" та Асоціації ветеранів АТО. Активісти розгорнули плакат, на якому було написано "Нам потрібен закон проти колаборантів". Про це розповідається на сайті svidok.info.

[ + – ] "Нацкорпус" на сесії Миколаївської міськради Фото: Facebook / Максим Невінчанний

[ + – ] "Нацкорпус" проривається на сесію Миколаївської міськради, 2 лютого 2021 року

Представники "Нацкорпусу" та Асоціації хотіли, щоб міська рада засудила депутата фракції ОПЗЖ Максима Невінчаного, який, вітаючи городян з Новим роком, прикріпив до своєї публікації на Facebook фотографію з президентом РФ Володимиром Путіним. Як повідомляє svidok.info, після кількох голосувань міськрада прийняла відповідне рішення.

Сам Невінчаний на своїй сторінці у Facebook написав, що активісти своїм плакатом перекрили плакат від ОПЗЖ, на якому було написано "Вимагає припинити тарифний геноцид".

[ + – ] Депутат Миколаївської міськради Невінчаний привітав з Новим роком, використавши фотографію Путіна

На Facebook-сторінці порталу Marker повідомили, що на знак протесту проти присутності на сесії "Нацкорпусу" засідання Миколаївської міськради покинули представники "Партії Шарія", що активісти сприйняли як власну перемогу.

Нагадаємо, на цій самій сесії депутати фракції ОПЗЖ Владислав Чайка та Олександр Медведєв принципово відмовилися виступати українською мовою і говорили російською. Прохання перейти на державну мову ті проігнорували, тому мер міста Олександр Сенкевич вирішив синхронно перекладати їх слова.