Работа на дистанционке: Рада приняла закон, проясняющий основные трудовые моменты

Работодатель получил право требовать у дистанционного работника сведенья о месте его жительства.

Парламент Украины принял во втором чтении и в целом Закон под регистрационным номером 4051 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы", поданный в Раду нардепом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой.

Заседание ВР в четверг, 4 февраля транслировалось на официальном YouTube-канале парламента. "За" указанное решение проголосовали 322 народных депутата.

Как указано в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте ВР: "Законопроект разработан с целью совершенствования правовых отношений в сфере регулирования дистанционной и надомной работы".

Положения закона определяют и конкретизируют в правовом поле ведение двух самостоятельных видов деятельности: "дистанционной" и "надомной".

Документ предусматривает право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства или другом месте по его выбору, где будет выполняться трудовая функция.

Кроме того, законом предусмотрена процедура, по которой можно ознакомить работника с коллективным договором, индивидуальными нормативными актами работодателя, и другими документами путем обмена электронными документами, а не в письменной форме, как это было раньше. При этом, изложение рекомендаций по охране труда работник имеет право требовать по видеосвязи.

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Также принятым законом предусматривается возможность соединять удаленную работу с обычной "на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя", а также возлагает на владельца предприятия обязательства по обеспечению безопасных и безвредных условий труда на рабочих местах на территории и в помещениях собственника.

Ожидается, что вступление в силу указанного документа приведет к положительному социально-экономическому эффекту "путем создания законодательных стимулов для перевода большого количества работников с работы по договорам гражданско-правого характера в полноценные трудовые договоры с работодателями".

Кроме того, в этот же день Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины "О занятости населения", которым регламентируется предоставление помощи по частичной безработице на период COVID-карантина. Закон поддержал 331 нардеп.

Законом Кабинету Министров предоставляется право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации, а также "ее размер, сроки предоставления и порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи".

Напомним, как писал Фокус ранее, главный законодательный орган страны может вернуть так называемый "турборежим" принятия законов. В частности, 2-го февраля 2021 года Рада утвердила план законопроектной работы парламента на 2021 год, а в указанном постановлении – целых 376 законопроектов, которые планируют рассмотреть в течение года.