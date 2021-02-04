Робота на дистанційці: Рада ухвалила закон, що пояснює основні трудові моменти

Роботодавець отримав право вимагати в дистанційного працівника відомості про місце його проживання.

Парламент України ухвалив у другому читанні та в цілому Закон під реєстраційним номером 4051 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи", поданий у Раду нардепом від "Слуги народу" Галиною Третьяковою.

Засідання ВР у четвер, 4 лютого транслювалося на офіційному YouTube-каналі парламенту. "За" вказане рішення проголосували 322 народних депутати.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, опублікованого на сайті ВР: "Законопроект розроблений з метою вдосконалення правових відносин у сфері регулювання дистанційної та надомної роботи".

Положення закону визначають і конкретизують у правовому полі ведення двох самостійних видів діяльності: "дистанційної" і "надомної".

Документ передбачає право роботодавця при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання або інше місце за її вибором, де буде виконуватися трудова функція.

Крім того, законом передбачена процедура, за якою можна ознайомити працівника з колективним договором, індивідуальними нормативними актами роботодавця та іншими документами шляхом обміну електронними документами, а не в письмовій формі, як це було раніше. При цьому, виклад рекомендацій з охорони праці працівник має право вимагати по відеозв'язку.

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Також ухваленим законом передбачається можливість поєднувати віддалену роботу зі звичайною "на робочих місцях у приміщеннях або на території роботодавця", а також покладає на власника підприємства зобов'язання щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях на території і в приміщеннях власника.

Очікується, що вступ у силу зазначеного документа призведе до позитивного соціально-економічного ефекту "шляхом створення законодавчих стимулів для перекладу великої кількості працівників з роботи за договорами цивільно-правого характеру в повноцінні трудові договори з роботодавцями".

Крім того, у цей же день Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому закон "Про внесення змін до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення", яким регламентується надання допомоги з часткового безробіття на період COVID-карантину. Закон підтримав 331 нардеп.

Законом Кабінету Міністрів надається право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину або надзвичайної ситуації, а також "її розмір, терміни надання та порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги".

Нагадаємо: як писав Фокус раніше, головний законодавчий орган країни може повернути так званий "турборежим" ухвалення законів. Зокрема, 2-го лютого 2021 року Рада затвердила план законопроектної роботи парламенту на 2021 рік, а в зазначеній постанові — цілих 376 законопроектів, які планують розглянути протягом року.