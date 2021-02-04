Минфин озвучил требования МВФ для получения нового транша

Глава Минфина рассказал, какие из выдвинутых условий макрофинансирования еще предстоит выполнить Украине.

Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил в интервью "24 каналу", что Международный валютный фонд потребовал от Украины установить правила для Высшего совета правосудия, под угрозой непредоставления второй части кредитного транша.

"В 2020 году было создано много проблем в отношениях с МВФ, в частности говорится о решении КСУ. Сейчас мы постепенно решаем эти вопросы. У нас все еще доверительные партнерские отношения, у нас принципиально должен быть диалог и движение в направлении получения траншей, и пересмотра программы", – отметил Марченко.

Журналист канала задала встречный вопрос о том, как в США оценивают "тот же конституционный кризис, который еще не завершился", а также выполнение Украиной других условий, обязательных для предоставления макрофинансовой помощи в виде кредитного транша.

"Они считают необходимым, чтобы мы восстановили справедливые правила работы для НАПК, НАБУ и Высшего совета правосудия. Это одно из ключевых условий, которые сейчас обсуждаются", – ответил Марченко.

Журналист спросила, сколько в настоящее время у Украины таких условий от МВФ, и попросила уточнить, со сколькими Киев уже успел справиться.

"Структурных маяков примерно менее 20. По состоянию на сентябрь 2020 года мы выполнили все структурные маяки, которые предусматривались при первом просмотре. В ноябре нам надо было изменить закон о банковской деятельности, он сейчас в Раде, ожидает решения касательно Высшего совета правосудия, ликвидации налоговой милиции и создания налоговой таможни", – отметил глава Минфина.

Вслед за этим, журналист поинтересовалась, когда, в таком случае, Украина сможет получить деньги, и что это будет за сумма.

"Для нас принципиально хотя бы выйти на условия первого транша. Я не буду вам говорить, потому что тогда за свои слова придется отвечать. Если это обещание не сбудется, или что-то мы сделаем не так, как это нужно… Посмотрим, нам чем быстрее – тем лучше. Это сигнал для других участников".

Как сообщил на днях глава Нацбанка Украины, страна в этом году ожидает от МВФ три транша на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов.