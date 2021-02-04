Мінфін озвучив вимоги МВФ для отримання нового траншу

Голова Мінфіну розповів, які з висунутих умов макрофінансування ще належить виконати Україні.

Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв'ю "24 каналу", що Міжнародний валютний фонд зажадав від України встановити правила для Вищої ради правосуддя під загрозою ненадання другої частини кредитного траншу.

"У 2020 році було створено багато проблем у відносинах з МВФ, зокрема йдеться про рішення КСУ. Наразі ми поступово вирішуємо ці питання. У нас все ще довірчі партнерські відносини, у нас принципово повинен бути діалог і рух у напрямку отримання траншів і перегляду програми", — зазначив Марченко.

Журналіст каналу поставила зустрічне запитання про те, як у США оцінюють "ту конституційну кризу, яка ще не завершилася", а також виконання Україною інших умов, обов'язкових для надання макрофінансової допомоги у вигляді кредитного траншу.

"Вони вважають за необхідне, щоб ми відновили справедливі правила роботи для НАПКА, НАБУ і Вищої ради правосуддя. Це одна з ключових умов, які зараз обговорюються", — відповів Марченко.

Журналіст запитала, скільки наразі в України таких умов від МВФ, і попросила уточнити, зі скількома Київ уже встиг впоратися.

"Структурних маяків приблизно 20. Станом на вересень 2020 року ми виконали всі структурні маяки, які передбачалися при першому перегляді. У листопаді нам треба було змінити закон про банківську діяльність, він зараз у Раді очікує рішення щодо Вищої ради правосуддя, ліквідації податкової міліції та створення податкової митниці", — зазначив голова Мінфіну.

Слідом за цим журналіст поцікавилася, коли, у такому випадку, Україна зможе отримати гроші, і що це буде за сума.

"Для нас принципово хоча б вийти на умови першого траншу. Я не буду вам говорити, тому що тоді за свої слова доведеться відповідати. Якщо ця обіцянка не збудеться чи щось ми зробимо не так, як це потрібно... Подивимося, нам чим швидше — тим краще. Це сигнал для інших учасників".

Як повідомив днями голова Нацбанку України, країна в цьому році очікує від МВФ три транші на загальну суму 2,2 мільярди доларів.