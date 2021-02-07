"Пытали электрическим током": боевики "ЛНР" подтвердили, что взяли в плен двух украинцев
По информации правозащитника, братьев Борисовых обвиняют в совершении теракта, содействии терроризму и шпионаже.
Основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лысянский написал на своей станице в Facebook о том, что представители так называемой "Луганской народной республики" подтвердили, что двое граждан Украины — Александр и Игорь Борисовы — удерживаются боевиками в плену.
Согласно письменному ответу "генпрокуратуры ЛНР", их удерживают в изоляторе на Советской улице. По информации Лысянского, братьев Борисовых задержали 6 января 2021 года в городе Кадеевка (Стаханов), который контролируется боевиками.
Правозащитник сообщил, что Борисовых подвергали пыткам. В частности, во время допроса их били электрическим током. Они нуждаются в медицинском уходе.
Боевики обвиняют братьев в совершении теракта, содействии терроризму и шпионаже.
"Громадське радіо" сообщило, что Александр Борисов занимался перевозками людей с оккупированной на подконтрольную Киеву территорию. Игорь работает мастером на СТО. Недавно братья открыли магазин продуктов.
По информации Лысянского, Борисовы постоянно проживали в Кадеевке, а отношения к правоохранительным органам не имели.
Напомним, недавно СБУ задержала "Джигурду", который якобы готовил "тарифный майдан" по поручению ФСБ.