"Пытали электрическим током": боевики "ЛНР" подтвердили, что взяли в плен двух украинцев

По информации правозащитника, братьев Борисовых обвиняют в совершении теракта, содействии терроризму и шпионаже.

Основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лысянский написал на своей станице в Facebook о том, что представители так называемой "Луганской народной республики" подтвердили, что двое граждан Украины — Александр и Игорь Борисовы — удерживаются боевиками в плену.

Согласно письменному ответу "генпрокуратуры ЛНР", их удерживают в изоляторе на Советской улице. По информации Лысянского, братьев Борисовых задержали 6 января 2021 года в городе Кадеевка (Стаханов), который контролируется боевиками.

Правозащитник сообщил, что Борисовых подвергали пыткам. В частности, во время допроса их били электрическим током. Они нуждаются в медицинском уходе.

Боевики обвиняют братьев в совершении теракта, содействии терроризму и шпионаже.

[ + – ]

"Громадське радіо" сообщило, что Александр Борисов занимался перевозками людей с оккупированной на подконтрольную Киеву территорию. Игорь работает мастером на СТО. Недавно братья открыли магазин продуктов.

По информации Лысянского, Борисовы постоянно проживали в Кадеевке, а отношения к правоохранительным органам не имели.

Напомним, недавно СБУ задержала "Джигурду", который якобы готовил "тарифный майдан" по поручению ФСБ.