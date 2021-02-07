"Катували електричним струмом": бойовики "ЛНР" підтвердили, що взяли в полон двох українців

За інформацією правозахисника, братів Борисових звинувачують у скоєнні теракту, сприянні тероризму і шпигунстві.

Засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський написав на своїй станиці в Facebook про те, що представники так званої "Луганської народної республіки" підтвердили, що двоє громадян України — Олександр та Ігор Борисови — утримуються бойовиками в полоні.

Згідно письмової відповіді "генпрокуратури ЛНР", їх утримують в ізоляторі на Радянській вулиці. За інформацією Лисянського, братів Борисових затримали 6 січня 2021 року в місті Кадіївка (Стаханов), яке контролюється бойовиками.

Правозахисник повідомив, що Борисових піддавали тортурам. Зокрема, під час допиту їх били електричним струмом. Вони потребують медичного догляду.

Бойовики звинувачують братів у скоєнні теракту, сприянні тероризму і шпигунстві.

[ + – ]

"Громадське радіо" повідомило, що Олександр Борисов займався перевезеннями людей з окупованої на підконтрольну Києву територію. Ігор працює майстром на СТО. Нещодавно брати відкрили магазин продуктів.

За інформацією Лисянського, Борисови постійно проживали в Кадіївці, а стосунку до правоохоронних органів не мали.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала "Джигурду", який нібито готував "тарифний майдан" за дорученням ФСБ.