СБУ задержала "Джигурду", который готовил "тарифный майдан" по поручению ФСБ (видео)

По данным СМИ, речь идет об Эдуарде Коваленко, которому в 2017 году дали срок за срыв мобилизации. Затем его обменяли на пленных украинев.

Служба безопасности Украины задержала жителя Херсонской области, который является агентом ФСБ и так называемого "Министерства государственной безопасности Луганской народной республики". Об этом говорится на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что в 2021 году мужчина через закрытый канал связи и за денежное вознаграждение получил от кураторов задание поспособствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, "тарифного майдана".

"Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий", – говорится в сообщении СБУ.

Ранее оперативники задокументировали, что по указу ФСБ фигурант, возглавлявший одну из партий пророссийской направленности, осуществил сбор тенденционной информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере.

"По задумке российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированном Крыму регионе, а со временем – распространиться и по всей Украине", – пишет сайт спецслужбы.

В феврале 2020 года во время пребывания в Симферополе задержанный провел встречу с высокопоставленными должностными лицами из оккупационной власти Крыма, в частности – с Сергеем Аксеновым.

[ + – ]

"Российский агент также получил поручения инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области за восстановление водоснабжения в Автономную Республику Крым и развернуть соответствующую информационную кампанию. Помимо этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины", – говорится в сообщении.

В спецслужбе также указывают, что когда задержанный находился во временно оккупированном Луганске в мае 2020 года, его завербовал представитель так называемого "Министерства государственной безопасности ЛНР", после чего он получил псевдоним "Джигурда".

Досудебное расследование по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В свою очередь, информационное агентство "Мост" пишет, что задержанного зовут Эдуард Коваленко. По информации издания, в 2017 году он уже получал пятилетний тюремный срок за срыв мобилизации, но в конце 2019 года его обменяли на пленных украинцев. Затем он вернулся в Украину и даже собирался баллотироваться на местных выборах, однако его партия "СПАС" так никого и не выдвинула.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала агента ФСБ в Кропивницком. Главной задачей агента было узнать информацию о солдатах одного из подразделений сил специальных операций ВСУ, а также о представителях местных органов власти.

До этого СБУ задержала боевика "ЛНР", который участвовал в переправке российской техники в Украину.