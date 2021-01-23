СБУ затримала "Джигурду", який готував "тарифний майдан" за дорученням ФСБ (відео)

За даними ЗМІ, мова йде про Едуарда Коваленка, якому у 2017 році дали термін за зрив мобілізації. Потім його обміняли на полонених українців.

Служба безпеки України затримала жителя Херсонської області, який є агентом ФСБ і так званого "Міністерства державної безпеки Луганської народної республіки". Про це йдеться на сайті СБУ.

Співробітники спецслужби з'ясували, що у 2021 році чоловік через закритий канал зв'язку і за грошову винагороду отримав від кураторів завдання посприяти поширенню штучно спровокованих масових протестів і, зокрема, "тарифного майдану".

"Метою була дискредитація органів державної влади і дестабілізація в країні. Для цього він вже організував ряд протестних заходів", — йдеться у повідомленні СБУ.

Раніше оперативники задокументували, що за указом ФСБ фігурант, який очолював одну з партій проросійської спрямованості, здійснив збір тенденційної інформації про кризові явища в соціально-економічній сфері.

"За задумом російських спецслужб це повинно було сформувати стійкий протестний потенціал у прикордонному з тимчасово анексованим Кримом регіоні, а згодом — поширитися і всією Україною", — пише сайт спецслужби.

У лютому 2020 року під час перебування у Сімферополі затриманий провів зустріч з високопосадовцями з окупаційної влади Криму, зокрема — з Сергієм Аксьоновим.

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"Російський агент також отримав доручення ініціювати збір підписів серед населення Херсонської області за відновлення водопостачання в Автономну Республіку Крим і розгорнути відповідну інформаційну кампанію. Крім цього, він повинен був популяризувати сепаратистські настрої і ідею автономізації окремих областей України", — йдеться у повідомленні.

У спецслужбі також вказують, що коли затриманий перебував у тимчасово окупованому Луганську в травні 2020 року, його завербував представник так званого "Міністерства державної безпеки ЛНР", після чого він отримав псевдонім "Джигурда".

Досудове розслідування за ст. 110 Кримінального кодексу України (замах на територіальну цілісність і недоторканність України).

У свою чергу, інформаційне агентство "Мост" пише, що затриманого звуть Едуард Коваленко. За інформацією видання, у 2017 році він вже отримував п'ятирічний тюремний термін за зрив мобілізації, але наприкінці 2019 року його обміняли на полонених українців. Потім він повернувся до України і навіть збирався балотуватися на місцевих виборах, проте його партія "СПАС" так нікого і не висунула.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала агента ФСБ у Кропивницькому. Головним завданням агента було дізнатися інформацію про солдатів одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ, а також про представників місцевих органів влади.

До цього СБУ затримала бойовика "ЛНР", який брав участь у переправленні російської техніки в Україну.