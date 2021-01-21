СБУ задержала боевика "ЛНР", который участвовал в переправке российской техники в Украину

Задержанный нес службу на пункте пропуска, через который в Украину завозилось российское вооружение.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области боевика, который "проходил службу" на оккупированной территории Луганской области.

Было установлено, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований. Через некоторое время он занял штатную должность в "службе пограничной охраны МГБ ЛНР" и занимался обеспечением пропускного режима на КПП "Дяково" (временно оккупированная территория Луганской области на границе с Россией). Через этот пункт пропуска в Украину незаконно поступала российская военная техника и вооружение.

Задержанный сознался в содеянном и передает следователям СБУ информацию о перемещениях российской военной техники и вооружения, персональные данные кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб и др.

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Проверяется информация о причастности задержанного к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории, а именно убийств и истязаний украинских военнослужащих и мирных граждан.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 258-3 УК (членство в террористической группе или террористической организации) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ задержала полицейского, который собирал взятки с автоперевозчиков. "По версии следствия, на момент выполнения обязанностей руководителя отделения безопасности дорожного движения полицейский пытался наладить коррупционный механизм получения взяток от представителей коммерческих структур в сфере грузовых перевозок", — сказано в сообщении. Полицейский предложил руководителю транспортной компании платить ежемесячную "дань" в размере 40 тысяч гривен.

Одним из наиболее резонансных дел СБУ в 2020 году стало обезвреживание ОПГ "Князя", которая занималась рейдерством в трех областях Украины.