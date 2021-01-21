СБУ затримала бойовика "ЛНР", який брав участь в переправленні російської техніки в Україну

Затриманий ніс службу на пункті пропуску, через який в Україну завозилося російське озброєння.

Контррозвідники Служби безпеки України затримали в Одеській області бойовика, який "ніс службу" на окупованій території Луганської області.

Було встановлено, що уродженець Луганської області добровільно вступив до лав одного з незаконних збройних формувань. Через деякий час він зайняв штатну посаду в "службі прикордонної охорони МДБ ЛНР" і займався забезпеченням пропускного режиму на КПП "Дяково" (тимчасово окупована територія Луганської області на кордоні з Росією). Через цей пункт пропуску в Україну незаконно надходила російська військова техніка й озброєння.

Затриманий зізнався у скоєному й передає слідчим СБУ інформацію про переміщення російської військової техніки й озброєння, персональні дані кадрових російських військовослужбовців і співробітників спецслужб тощо.

[ + – ]

Перевіряється інформація про причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів на тимчасово окупованій території, а саме вбивств і катувань українських військовослужбовців і мирних громадян.

Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК (членство в терористичній групі чи терористичній організації) й обрали запобіжний захід — утримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала поліцейського, який збирав хабарі з автоперевізників. "За версією слідства, на момент виконання обовʼязків керівника відділення безпеки дорожнього руху поліцейський намагався налагодити корупційний механізм отримання хабарів від представників комерційних структур у сфері вантажних перевезень", — йдеться в повідомленні. Поліцейський запропонував керівнику транспортної компанії платити щомісячну "данину" розміром 40 тисяч гривень.

Одним з найбільш резонансних справ СБУ в 2020 році стало знешкодження ОЗУ "Князя", яка займалася рейдерством у трьох областях України.