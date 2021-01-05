СБУ задержала полицейского-коррупционера: собирал "дань" с автоперевозчиков
Полицейский предложил платить автоперевозчику 40 тысяч в месяц, чтобы "закрыть глаза" на перегрузки фур.
Служба безопасности Украины задержала полицейского, который собирал взятки с автоперевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По предварительной версии следствия, на момент выполнения обязанностей руководителя отделения безопасности дорожного движения полицейский пытался наладить коррупционный механизм получения взяток от представителей коммерческих структур в сфере грузовых перевозок", — сказано в сообщении.
Полицейский предложил руководителю транспортной компании платить ежемесячную "дань" в размере 40 тысяч гривен.
"За эти суммы полицейский обещал предпринимателю не привлекать к административной ответственности за перевозку грузов, превышающих установленные нормы массо-габаритного контроля", — сообщили в СБУ.
Правоохранители рассказали, что из-за действий коррупционера "разрушалось покрытие местных автодорог, на которое тратятся миллионы бюджетных средств".
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что система взвешивания перегруженных фур на автодорогах готова к эксплуатации. ЦОД будет получать информацию от WiM-комплексов (взвешивающих автомобили в движении), мобильных и стационарных пунктов ГВК и весовых комплексов портов и стивидорных компаний.
Комплекс WiM состоит из четырех основных элементов:
- Электронная система взвешивания, встроенная в покрытие дороги, которая контролирует все имеющиеся на дороге полосы движения.
- Закрепленные над каждой полосой движения камеры, фотографирующие автомобиль для распознавания его госномера.
- Система обработки и передачи информации в защищенную базу данных, с которой работают инспекторы "Укртрансбезопасности".
- Площадка для контрольного взвешивания, расположенная на удалении 5 км от места взвешивания.
При фиксации системой автомобиля с превышенной нагрузкой на ось, данные о нем передаются на мобильный весовой комплекс "Укртрансбезопасности", расположенный на площадке для контрольного взвешивания. Автомобиль останавливается, инспектор проводит его взвешивание, и если нарушение подтверждается, то выписывает штраф.