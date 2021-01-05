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СБУ задержала полицейского-коррупционера: собирал "дань" с автоперевозчиков

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Фото: СБУ

Полицейский предложил платить автоперевозчику 40 тысяч в месяц, чтобы "закрыть глаза" на перегрузки фур.

Служба безопасности Украины задержала полицейского, который собирал взятки с автоперевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По предварительной версии следствия, на момент выполнения обязанностей руководителя отделения безопасности дорожного движения полицейский пытался наладить коррупционный механизм получения взяток от представителей коммерческих структур в сфере грузовых перевозок", — сказано в сообщении.

Полицейский предложил руководителю транспортной компании платить ежемесячную "дань" в размере 40 тысяч гривен.

"За эти суммы полицейский обещал предпринимателю не привлекать к административной ответственности за перевозку грузов, превышающих установленные нормы массо-габаритного контроля", — сообщили в СБУ.

Правоохранители рассказали, что из-за действий коррупционера "разрушалось покрытие местных автодорог, на которое тратятся миллионы бюджетных средств".

сбу, полиция, корруцпия, перевозчики, перегрузки, фуры

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что система взвешивания перегруженных фур на автодорогах готова к эксплуатации. ЦОД будет получать информацию от WiM-комплексов (взвешивающих автомобили в движении), мобильных и стационарных пунктов ГВК и весовых комплексов портов и стивидорных компаний.

Комплекс WiM состоит из четырех основных элементов:

  1. Электронная система взвешивания, встроенная в покрытие дороги, которая контролирует все имеющиеся на дороге полосы движения.
  2. Закрепленные над каждой полосой движения камеры, фотографирующие автомобиль для распознавания его госномера.
  3. Система обработки и передачи информации в защищенную базу данных, с которой работают инспекторы "Укртрансбезопасности".
  4. Площадка для контрольного взвешивания, расположенная на удалении 5 км от места взвешивания.

При фиксации системой автомобиля с превышенной нагрузкой на ось, данные о нем передаются на мобильный весовой комплекс "Укртрансбезопасности", расположенный на площадке для контрольного взвешивания. Автомобиль останавливается, инспектор проводит его взвешивание, и если нарушение подтверждается, то выписывает штраф.