Посол Украины в Германии обвинил Штайнмайера в искажении истории Второй мировой войны

Андрей Мельник считает, что немецкий президент подхватывает навязанный российской пропагандой нарратив, что Германия должна искупать вину за преступления нацистов только перед Россией.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике президента этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера за его слова о том, что строительство "Северного потока-2" является почти последним мостиком между Россией и Европой, и что Германия должна "учитывать очень изменчивую историю с Россией".

Об этом он сказал в комментарии Укринформу.

По словам Мельника, Штайнмайер подхватывает навязанный российской пропагандой нарратив о том, что Германия должна искупать вину за преступления нацистов только перед Россией.

Накануне немецкий президент в интервью газете Rheinische Post высказался за завершение строительства "Северного потока-2", назвав "энергетические отношения почти последним мостиком между Россией и Европой, который остался после существенного ухудшения взаимоотношений".

Свое мнение Штайнмайер объяснил тем, что для немцев важно "еще одно совсем иное измерение – взгляд на очень изменчивую историю с Россией".

Он напомнил, что 22 июня этого года исполнится 80-лет со дня нападения нацистской Германии на СССР, и что в результате той войны погибли более 20 миллионов граждан бывшего Советского Союза.

"Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст", – Штайнмайер.

В ответ на его слова, Мельник заявил, что трактовка, когда СССР автоматически приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов", прежде всего украинского.

"Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией", – сказал Мельник.

"Если бы во время визита в Киев господин Штайнмайер в свое время посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на днепровских склонах, то он бы узнал о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение", – добавил посол.

Он также напомнил, что за время нацистской оккупации не менее 8 миллионов жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом, из них – более 5 миллионов мирных жителей.

Он продолжил, что более половины из 6 миллионов украинцев, сражавшихся против нацистской Германии в рядах Красной армии, погибли на поле боя или были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных.

Посол Украины в Берлине официально инициировал проведение торжественного заседания Бундестага по случаю 80-летия нападения Германии на СССР, посвященного увековечению памяти жертв развязанной Гитлером кровавой войны.

Он отметил, что именно украинские города, а не Москва, подверглись массированным ударам люфтваффе 22 июня 1941 года, среди которых были Киев, Житомир, Одесса, Севастополь и другие гражданские объекты.

"Именно вот этот более "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительны исторические аргументы ради обеления "Северного потока-2", который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, которая не прекращается ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несет невыразимую боль и страдания на украинскую землю", – заявил посол.

Напомним, бывший канцлер Германии, а ныне главой совета директоров "Роснефти", Герхард Шредер оскорбил украинского посла в Берлине Андрея Мельника, назвав того "каким-то карликом из Украины".

Мельник критиковал Шредера за его пророссийскую позицию, назвав его "топ-лоббистом Кремля".