Посол України в Німеччині звинуватив Штайнмаєра в спотворенні історії Другої світової війни

Андрій Мельник вважає, що німецький президент підхоплює нав'язаний російською пропагандою наратив, що Німеччина повинна спокутувати провину за злочини нацистів тільки перед Росією.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував президента цієї країни Франка-Вальтера Штайнмаєра за його слова про те, що будівництво "Північного потоку-2" є майже останнім містком між Росією та Європою, і що Німеччина повинна "враховувати дуже мінливу історію з Росією" .

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

За словами Мельника, Штайнмаєр підхоплює нав'язаний російською пропагандою наратив про те, що Німеччина повинна спокутувати провину за злочини нацистів тільки перед Росією.

Напередодні німецький президент в інтерв'ю газеті Rheinische Post висловився про завершення будівництва "Північного потоку-2", назвавши "енергетичні відносини майже останнім містком між Росією та Європою, який залишився після істотного погіршення взаємин".

Свою думку Штайнмаєр пояснив тим, що для німців важливий "ще одне зовсім інший вимір — погляд на дуже мінливу історію з Росією".

Він нагадав, що 22 червня цього року виповниться 80-років із дня нападу нацистської Німеччини на СРСР, і що внаслідок тієї війни загинуло понад 20 мільйонів громадян колишнього Радянського Союзу.

"Це не виправдовує неправдиву російську політику сьогодні, але ми не маємо права залишати поза увагою цей більш широкий контекст", — Штайнмаєр.

У відповідь на його слова, Мельник заявив, що трактування, коли СРСР автоматично прирівнюється до Росії, є "абсолютно неприпустимим спотворенням історії та прямим ігноруванням великих жертв інших народів", перш за все українського.

"Згадані висловлювання федерального президента щодо історичної пам'яті викликали в Україні відверте здивування та справжній шок. Адже таким чином, по суті, підхоплюється десятиліттями нав'язуваний російською пропагандою наратив про те, що нібито Німеччина повинна нести свою історичну відповідальність і спокутувати свою провину за варварські злочини нацистської окупації тільки перед Росією", — сказав Мельник.

"Якби під час візиту до Києва пан Штайнмаєр свого часу відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні на дніпровських схилах, то він би дізнався про те, що саме український народ зазнав колосальних втрат під час нацистської навали і розв'язаної Третім рейхом війни на винищення та поневолення", — додав посол.

Він також нагадав, що за час нацистської окупації не менше 8 мільйонів жителів України були замучені айнзацгрупами СС і вермахтом, із них — понад 5 мільйонів мирних жителів.

Він продовжив, що більше половини із 6 мільйонів українців, які воювали проти нацистської Німеччини у лавах Червоної армії, загинули на полі бою або були закатовані голодом і холодом у таборах військовополонених.

Посол України в Берліні офіційно ініціював проведення урочистого засідання Бундестагу з нагоди 80-річчя нападу Німеччини на СРСР, присвяченого вшануванню пам'яті жертв розв'язаної Гітлером кривавої війни.

Він зазначив, що саме українські міста, а не Москва, піддалися масованим ударам люфтваффе 22 червня 1941 року, серед яких були Київ, Житомир, Одеса, Севастополь та інші цивільні об'єкти.

"Саме ось цей більш "широкий контекст" і варто було б мати на увазі, перш ніж цинічно використовувати настільки чутливі історичні аргументи заради обілення "Північного потоку-2", який вже в наші дні несе в собі пряму загрозу нової гарячої фази російської агресії, яка не припиняється ні вдень, ні вночі вже сьомий рік поспіль і несе невимовний біль і страждання на українську землю", — заявив посол.

Нагадаємо, колишній канцлер Німеччини, а нині главою ради директорів "Роснефти", Герхард Шредер образив українського посла в Берліні Андрія Мельника, назвавши того "якимось карликом з України".

Мельник критикував Шредера за його проросійську позицію, назвавши його "топ-лобістом Кремля".