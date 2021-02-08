На закрытых телеканалах NewsOne, ZIK и "112 Украина" сотрудники заклеили себе рты

К акции присоединились ведущие, сотрудники канала и гости, которые находились в студии

Журналисты закрытых Владимиром Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Об этом сообщают на сайтах закрытых телеканалов.

В прямом эфире телеканалов провели акцию "Свобода слова без слова". Работники телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также гости появились в студии с заклеенными ртами, что символизирует ограничение свободы слова в Украине. Участие в акции было добровольным. Накануне работникам телеканалов сообщили о том, что акция будет проводится и всех желающих приглашают принять в ней участие.

[ + – ] Фото из студии канала "112 Украина"

Кроме этого около 400 работников телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые были закрыты в начале февраля, проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Также поддержать журналистов пришли зрители закрытых телеканалов.

Они выстроились в длинную цепь на Парковой аллее, неподалеку от КВЦ "Парковый", где сегодня должна состояться форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" при участии президента Зеленского. В руках журналисты держат плакаты: "Ким Чен Зе", "Зе против правды", "Конец свободы слова", "Не войну, а каналы", а также много других.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.