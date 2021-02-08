На закритих телеканалах NewsOne, ZIK та "112 Україна" співробітники заклеїли собі роти

До акції приєдналися ведучі, співробітники каналу та гості, які перебували в студії.

Журналісти закритих Володимиром Зеленським каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK проводять акцію протесту проти обмеження свободи слова в країні. Про це повідомляють на сайтах закритих телеканалів.

У прямому ефірі телеканалів провели акцію "Свобода слова без слова". Працівники телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, а також гості зʼявилися в студії із заклеєними ротами, що символізує обмеження свободи слова в Україні. Участь в акції була добровільна. Напередодні працівникам телеканалів повідомили про те, що акція буде проводиться і всіх охочих запрошують взяти в ній участь.

[ + – ] Фото зі студії каналу "112 Україна"

Крім цього майже 400 працівників телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які були закриті на початку лютого, проводять акцію протесту проти обмеження свободи слова в країні. Також підтримати журналістів прийшли глядачі закритих телеканалів.

Вони вишикувалися в довгий ланцюг на Парковій алеї, неподалік від КВЦ "Парковий", де сьогодні має відбутися форум "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" за участю президента Зеленського. У руках журналісти тримають плакати: "Кім Чен Зе", "Зе проти правди", "Кінець свободи слова", "Не війну, а канали", а також багато інших.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБОУ про введення персональних санкцій проти депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Зокрема, йдеться і про анулювання ліцензій на мовлення телеканалів, які належать йому ("112 Україна", NewsOne, ZIK). Згідно з указом, який набрав чинності з моменту підписання, до телеканалів застосовані санкції протягом пʼяти років.

Медіахолдинг зі свого боку розцінює введення санкцій як політичну розправу над неугодними ЗМІ.