Украинцы – не кролики, а попередники опять виноваты. О чем говорил президент на форуме "Украина 30"

В Киеве начал работу трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". И открыл его президент Владимир Зеленский, попытавшись прояснить ситуацию с пандемией в Украине.

В понедельник, 8 февраля в Киеве стартовал Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". Проходит он в КВЦ "Парковый" и продлится три дня. Однако сегодняшний форум станет первым среди многих – в ближайшие месяцы в Украине пройдут 30 еженедельных форумов по важнейшим для страны вопросам, пообещал президент Владимир Зеленский на открытии.

Форумы приурочены к 30-летию независимости Украины. К ним будут привлечены представители власти, общественности, международные партнеры, украинские эксперты, ученые, журналисты и обычные граждане Украины.

По словам Зеленского, помимо COVID-19 предметами обсуждения станут: безопасность и оборона, мир и война, Крым и Донбасс, коммунальные тарифы, судебная и антикоррупционная системы, сельское хозяйство, диджитализация и инфраструктура, образование, наука, культура и спорт, медицинская и социальная сферы, промышленность, экология, местное самоуправление и другие вопросы, которые являются "опорой нашей независимости". По словам президента, эти форумы станут площадкой диалога и выработки решений.

[ + – ] Дискуссия о коронавирусе – только начало серии форумов.

На сайте президента уже пообещали, что мероприятие будет проводиться в формате общественного диалога. Ряд экспертов и чиновников ответят на вопросы людей. Участие примут, среди прочих, премьер-министр Денис Шмыгаль, представители правительства, Верховной Рады Украины. Форум проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и агентства США по международному развитию (USAID).

Цель форума – дать украинскому обществу ответы на основные вопросы по преодолению пандемии. Украинцы смогут задать вопросы спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в социальных сетях.

Президент на форуме выступал недолго, однако успел наговорить много. Кроме того, что он выступил на открытии, он также пообщался с пятью избранными журналистами, ответив на животрепещущие вопросы. Фокус выбрал самое интересное.

Про "грехи" предшественников

Без лишней скромности скажу, что в вопросах противодействия COVID-19 Украине действительно есть чем гордиться. Потому что если говорить откровенно – то состояние медицинской системы, которую мы получили в наследство, по логике вещей не оставляло никаких шансов, чтобы избежать коллапса и катастрофы.

Была разрушена система лабораторий. Их на всю страну осталось пять. Была разрушена вертикаль санитарных врачей. Лаборантов, эпидемиологов, инфекционистов мы фактически собирали по стране в ручном режиме.

Медицинские средства и оборудование были дефицитом, а полки Государственного резерва были пустыми. Однако мы смогли быстро организовать поставки из других стран, а затем развернули масштабное украинское производство. Мы повысили заработные платы медикам, противодействующим COVID-19, до трехсот процентов. А в этом году существенно увеличили выплаты всем медицинским работникам всех уровней.

Про карантин и политику

Ввели жесткий карантин. Он оказался эффективным и позволил выиграть драгоценное время.

Разные партии, разные оппозиционные лидеры, местные власти не теряли возможности заработать дивиденды и электоральные баллы. Было огромное количество манипуляций, лжи, популизма и саботажа – и все это, конечно, отнюдь не помогало в преодолении вируса.

Уровень смертности от COVID-19 в Украине самый низкий по сравнению со многими странами Европы. Мы дольше других продержались и не вводили локдаун. А те ограничения, которые действовали в январе, были достаточно, я считаю, либеральными, если сравнивать с форматами локдауна в Германии, Великобритании, Франции и других странах.

Про успехи

Удалось увеличить количество коек в больницах. Уже сегодня 70 процентов из них свободны. А более 80 процентов коек в Украине обеспечены кислородом.

Более полумиллиона украинцев получили прямую помощь от государства на сумму восемь тысяч гривен. И это лишь один из многих инструментов государственной поддержки граждан и бизнеса.

Удалось достичь стабилизации ситуации с распространением COVID-19 и втрое уменьшить средненедельное количество случаев заболевания.

Про вакцинацию

Мы договорились о поставке в Украину вакцин от компаний Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы.

Власть столкнулась с новой проблемой – недоверием к прививкам и отказом от вакцинации значительной части населения. Это – новый, но, я считаю, очень серьезный современный вопрос, который всем нам предстоит решить. Я готов на личном примере, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация – важна, она безопасна, она необходима.

Точно буду вакцинироваться с нашими военными. Как Верховный Главнокомандующий я это обязан делать. Это будет в первой части, но на втором этапе. Скорей всего это будет Pfizer.

Мы сейчас ведем прямые переговоры со странами, которые будут отдавать свои излишки. Уже есть контакты с Польшей.

Нам всем нужно в прямом эфире показать людям вакцинацию. Другого выхода нет – только на себе.

И мои родители должны это сделать, когда в свободном доступе будет вакцина. Чтоб "никто ничего не подумал". Важно показать, что мы не боимся вакцинировать своих родителей из-за их возраста. Я считаю, что это нужно делать.

Пока что вакцинация добровольная. Но, я считаю, что все люди, которые работают на государство, которые получают от государства деньги и у которых постоянные контакты, они не имеют права отказаться от вакцинации, кроме тех людей, у которых аллергия и которым просто невозможно вакцинироваться.

Про российскую вакцину

Никакой официальной информации о том, что российский "Спутник V" – действенная антиковидная вакцина с эффективностью 91% нет, и "экспериментировать" на украинцах с ней не будут. Никакого гарантированного подтверждения, что она дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины – это граждане, люди, и точно не, извините за такое сравнение, кролики. На них экспериментировать мы не имеем права.

Лучшее подтверждение эффективности твоей вакцины, это глобальная вакцинация твоего населения. Мне так кажется. В Украине пока нет своей вакцины, у России есть, но у них более 140 миллионов человек и перед тем как предлагать нам, нужно обеспечить свое население. Тогда это про лечение, вакцинацию, а не про политику.

Кроме этого Владимир Зеленский отметил, что в Украине могут быть отменены определенные карантинные ограничения для людей, которые сделали прививку или переболели COVID-19.

"Мы не можем постоянно пребывать в напряженном формате ограничений", – резюмировал глава государства. А в Европе напротив, могут ввести ограничения и перестать пускать тех, кто не вакцинировался.

Тем временем генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус на форуме включился по видеосвязи и отметил, что восхищается украинскими медиками, которые делают все, чтобы противодействовать распространению коронавируса. А также пообещал, что ВОЗ будет продолжать оказывать Украине поддержку для того, чтобы остановить пандемию и восстановить нормальную жизнь страны.

Реакция соцсетей

Впрочем, президента уже раскритиковали за оптимизм, который он излучал на форуме. Прежде всего за обязательный пинок в сторону предшественников, хотя, если разобраться, стоило бы обратить внимание не только на них.

[ + – ] Критика в адрес Владимира Зеленского

Критиковали за планы насчет вакцинации и вакцины в целом. Президент, по мнению критиков, снова постарался обрисовать ситуацию намного лучше, нежели она является на самом деле.

[ + – ] Критика в адрес Владимира Зеленского

[ + – ] Критика в адрес Владимира Зеленского

И отдельным пунктом была критика организации самого форума. Который, хоть, как утверждается на сайте, и был организован с учетом реалий пандемии, но не совсем.

[ + – ] Фото: Офис президента

[ + – ] Критика форума

Безмятежную атмосферу форума несколько нарушили протесты, которые развернулись прямо под КВЦ "Парковый". Туда пришли те, кто выступает против закрытия телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина, и представители "Национального корпуса", которые наоборот, поддерживают санкции.

Впрочем, столкновения не произошло. Оба митинга разделял усиленный кордон полиции. В Нацполиции сообщили, что драк не было и по Парковой дороге движение проходило без ограничений.

[ + – ] Митинг прошел одновременно с форумом

А в Нацкорпусе и вовсе сообщили, что защитники санкционных каналов и вовсе пришли протестовать не из-за идейных соображений, а потому что им заплатили. По их данным, участникам акции платят от 200 до 500 гривен.

Президент Владимир Зеленский протесты никак не прокомментировал.