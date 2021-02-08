В Киеве перед форумом "Украина 30" проходит митинг Нацкорпуса и противников закрытия каналов

Акции протестов проходят на месте, где президент Зеленский принимает участие на онлайн-форуме "Украина 30".

В Киеве возле КВЦ "Парковый" проходит сразу два митинга — против закрытия телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина, и "Национального корпуса", которые наоборот, поддерживают санкции. Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNews.

Среди протестующих против закрытия телеканалов журналисты и более 400 сотрудников каналов. По данным 112.ua, всего в акции протеста участвует до 1500 людей, среди них около тысячи зрителей, которые пришли поддержать телеканалы NewsOne, ZIK и 112 Украина. Протестующие стоят с плакатами "Ким Чин Зе", "Зе против правды", "Конец свободы слова", "Не войну, а каналы", и другие.

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Участников обеих акций разделяют сотрудники полиции. В Нацполиции сообщают, что столкновений между участниками акций не было. По Парковой дороге движение проходит без ограничений.

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В "Национальном корпусе" сообщают, что они участвуют в митинге, чтобы не позволить ОПЗЖ дестабилизировать ситуацию. По их данным, участников акции в поддержку каналов свозят за деньги. За участие в акции людям платят от 200 до 500 гривен.

В телеграм-канале "Нацкорпуса" разместили видео с участниками акции, которым якобы заплатили по 500 гривен за участие.

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Напомним, сегодня (8 февраля) Владимир Зеленский открыл форум "Украина 30", в котором сделал ряд заявлений. Сотрудники телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина вышли в эфир с заклеенными ртами.

Ранее "Национальный корпус" устраивал акцию протеста возле здания ZIK. Ультраправые также приходили к телеканалу "НАШ" с требованием закрыть канал.