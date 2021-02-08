У Києві перед форумом "Україна 30" проходить мітинг Нацкорпусу та противників закриття каналів

Акції протестів проходять на місці, де президент Зеленський бере участь на онлайн-форумі "Україна 30".

У Києві біля КВЦ "Парковий" проходить відразу два мітинги — проти закриття телеканалів ZIK, NewsOne і 112 Україна, і "Національного корпусу", які навпаки, підтримують санкції. Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

Серед протестувальників проти закриття телеканалів журналісти і більше 400 співробітників каналів. За даними 112.ua, усього в акції протесту бере участь до 1 500 людей, серед них майже тисячу глядачів, які прийшли підтримати телеканали NewsOne, ZIK і 112 Україна. Протестувальники стоять із плакатами "Кім Чин Зе", "Зе проти правди", "Кінець свободи слова", "Не війну, а канали", та інші.

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Учасників обох акцій розділяють співробітники поліції. У Нацполіції повідомляють, що сутичок між учасниками акцій не було. Парковою дорогою рух не обмежений.

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У "Національному корпусі" повідомляють, що вони беруть участь в мітингу, щоб не дозволити ОПЗЖ дестабілізувати ситуацію. За їхніми даними, учасників акції на підтримку каналів звозять за гроші. За участь в акції людям платять від 200 до 500 гривень.

У телеграм-каналі "Нацкорпусу" розмістили відео з учасниками акції, яким нібито заплатили по 500 гривень за участь.

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Нагадаємо, сьогодні (8 лютого) Володимир Зеленський відкрив форум "Україна 30", в якому зробив низку заяв. Співробітники телеканалів ZIK, NewsOne і 112 Україна вийшли в ефір із заклеєними ротами.

Раніше "Національний корпус" влаштовував акцію протесту біля будівлі ZIK. Ультраправі також приходили до телеканалу "НАШ" із вимогою закрити канал.