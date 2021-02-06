Ультраправые в Киеве требуют закрытия канала "НАШ": к толпе вышла украинская артистка (видео)

Участники акции просят журналистов выйти на улицу и "покаяться за то, что работают на ФСБ".

В субботу, 6 февраля, под офисом телеканала "НАШ" в Киеве проходит акция с участием представителей ультраправых группировок, в частности – C14. Замечены люди с флагами "Правого сектора".

Участники акции – их от нескольких десятков до нескольких сотен человек – требуют отключить канал от телеэфира вслед за СМИ Тараса Козака – "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK". Один из протестующих держит в руках плакат с надписью "Їхній". На акцию протестующие взяли они с собой микрофон и звуковую аппаратуру, по очереди проходят выступления.

Глава С14 Евгений Карась уверяет протестующих, что Виктор Медведчук совсем скоро купит телеканал. Также он попросил журналистов "покаяться за то, что работаете на ФСБ".

"Переговоры относительно продажи телеканала уже начались, Медведчуку нужно где-то выступать, он точно купить этот канал",- заявил он.

Участники акции потребовали от сотрудников выйти на улицу, чтобы с ними пообщаться, и призывают их уволиться.

За общественным порядком под офисом канала "Наш" следят правоохранители.

В какой-то момент к участникам акции вышла заслуженная артистка Украины Любовь Титаренко.

"Войну начали олигархи, а вы ее продолжаете", – обратилась она к протестующим.

Женщина призвала участников акции к миру, "чтобы в стране был порядок". После этого глава С14 Карась потребовал ее ответить, "кто в стране начал войну". На что Титаренко ответила, что "ее начали олигархи, тогда как националисты ее продолжают".

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"Стране нужен мир, Донбассу мир!", – заявила женщина.

После этого толпа стала требовать ухода артистки и стала выкрикивать "Ганьба!".

Неспокойно было и под столичным офисом телеканала "Интер". Как сообщает "Страна.юа", этот канал призывали закрыть сторонники Дмитрия Корчинского и его партии "Братство". Они заявляли о том, что сотрудников канала следует арестовать и "пустить на обмен".

Накануне ультраправые анонсировали очередную акцию под офисом телеканала "НАШ". Ее организаторами выступили "Правый сектор", "Сокил" и "Основа будущего".

Ведущий телеканала "Наш" Максим Назаров, комментируя предстоящую акцию на своем канале в Telegram, написал "весь выходной к черту".

Отметим, 4 февраля в 13:00 под зданием телеканала "Наш" должна была состояться похожая акция националистических организаций под названием "Добьем гнид". Однако полицейские не подпускали протестующих к зданию, в котором находится офис вещателя. В итоге между полицией и активистами произошли столкновения, в которых было задержано несколько националистов, принимавших участие в стычках с правоохранителями.

В этот же день сотрудника телеканала "Наш" Алексея Пальчинова избили непосредственно в прямом эфире. На него совершили нападение, когда тот готовился к выходу на связь со студией. Инцидент произошел под зданием Шевченковского управления столичной полиции.

А после акции неизвестный напал в метро на журналиста издания "Правовой контроль". По информации "Детектор медиа", это издание связано с блогером Анатолием Шарием.

Напомним, Зеленский ввел санкции против пула каналов соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний на 5 лет. Под запрет попали 112 Украина, NewsOne, ZIK. Их трансляция уже прекращена.