Ультраправі в Києві вимагають закриття каналу "НАШ": до натовпу вийшла українська артистка (відео)

Учасники акції вимагають журналістів вийти на вулицю і "покаятися за те, що працюють на ФСБ".

У суботу, 6 лютого, під офісом телеканалу "НАШ" в Києві проходить акція за участю представників ультраправих угруповань, зокрема — C14. Помічені люди з прапорами "Правого сектора".

Учасники акції — їх від декількох десятків до декількох сотень чоловік — вимагають відключити канал від телеефіру слідом за ЗМІ Тараса Козака — "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK". Один з учасників протесту тримає в руках плакат з написом "Їхній". На акцію протесту вони взяли з собою мікрофон і звукову апаратуру, по черзі проходять виступи.

Глава С14 Євген Карась запевняє протестуючих, що Віктор Медведчук зовсім скоро купить телеканал. Також він попросив журналістів "покаятися за те, що працюєте на ФСБ".

"Перемовини щодо продажу телеканалу вже почалися, Медведчуку треба десь виступати, він точно придбає цей канал", — заявив він.

Учасники акції виагають від співробітників вийти на вулицю, щоб з ними поспілкуватися, і закликають їх звільнитися.

За громадським порядком під офісом каналу "Наш" стежать правоохоронці.

У якийсь момент до учасників акції вийшла заслужена артистка України Любов Титаренко.

"Війну почали олігархи, а ви її продовжуєте", — звернулася вона до учасників протесту.

Жінка закликала учасників акції до миру, "щоб в країні був порядок". Після цього глава С14 Карась запитав її, "хто в країні почав війну". На що Титаренко відповіла, що "її почали олігархи, тоді як націоналісти її продовжують".

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"Країні потрібен мир, Донбасу мир!", — заявила жінка.

Після цього натовп почав вимагати, щоб артистка пішла, і став викрикувати "Ганьба!".

Неспокійно було і під столичним офісом телеканалу "Інтер". Як повідомляє "Страна.юа", цей канал закликали закрити прихильники Дмитра Корчинського і його партії "Братство". Вони заявляли, що співробітників каналу слід заарештувати і "пустити на обмін".

Напередодні ультраправі анонсували чергову акцію під офісом телеканалу "НАШ". Її організаторами виступили "Правий сектор", "Сокіл" і "Основа майбутнього".

Ведучий телеканалу "Наш" Максим Назаров, коментуючи майбутню акцію на своєму каналі в Telegram, написав "весь вихідний під три чорти".

Відзначимо, 4 лютого о 13:00 під будівлею телеканалу "Наш" повинна була відбутися схожа акція націоналістичних організацій під назвою "Доб'ємо гнид". Однак поліцейські не підпускали протестуючих до будівлі, в якому знаходиться офіс мовника. В результаті між поліцією та активістами відбулися зіткнення, під час яких було затримано кілька націоналістів, які брали участь у сутичках з правоохоронцями.

В цей же день співробітника телеканалу "Наш" Олексія Пальчінова побили безпосередньо в прямому ефірі. На нього напали, коли той готувався до виходу на зв'язок зі студією. Інцидент стався під будівлею Шевченківського управління столичної поліції.

А після акції невідомий напав в метро на журналіста видання "Правовий контроль". За інформацією "Детектор медіа", це видання пов'язане із блогером Анатолієм Шаріем.

Нагадаємо, Зеленський ввів санкції проти пулу каналів соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній на 5 років. Під заборону потрапили 112 Україна, NewsOne, ZIK. Їх трансляція вже припинена.