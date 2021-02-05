"Добейте выживших": националисты анонсировали еще одну акцию под офисом телеканала "НАШ"

Акция состоится 6 февраля в 17:00. Ее организаторы — "Правый сектор", "Сокил" и "Основа будущего".

На официальном Telegram-канале организации "Правый сектор" опубликовали картинку с анонсом акции под названием "Добейте выживших", которая должна начаться в 17:00 в субботу, 6 февраля, под зданием офиса телеканала "Наш", принадлежащему экс-регионалу Евгению Мураеву. Мероприятие должно пройти под слоганом "Закрываем российский канал".

Организаторами акции указаны организации "Правый сектор", "Основа будущего" и "Сокил".

[ + – ] 6 февраля под офисом телеканала "Наш" пройдет акция под названием "Добейте выживших"

Ведущий телеканала "Наш" Максим Назаров, комментируя предстоящую акцию на своем канале в Telegram, написал "весь выходной к черту".

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Отметим, 4 февраля в 13:00 под зданием телеканала "Наш" должна была состояться похожая акция националистических организаций под названием "Добьем гнид". Однако полицейские не подпускали протестующих к зданию, в котором находится офис вещателя. В итоге между полицией и активистами произошли столкновения, в которых было задержано несколько националистов, принимавших участие в стычках с правоохранителями.

В этот же день сотрудника телеканала "Наш" Алексея Пальчинова избили непосредственно в прямом эфире. На него совершили нападение, когда тот готовился к выходу на связь со студией. Инцидент произошел под зданием Шевченковского управления столичной полиции.

А после акции неизвестный напал в метро на журналиста издания "Правовой контроль". По информации "Детектор медиа", это издание связано с пророссийским блогером Анатолием Шарием.

Напомним, Зеленский ввел санкции против пула каналов соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний на 5 лет. Под запрет попали 112 Украина, NewsOne, ZIK. Их трансляция уже прекращена.