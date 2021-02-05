"Добийте тих, хто вижив": націоналісти анонсували ще одну акцію під офісом телеканалу "НАШ"

Акція відбудеться 6 лютого о 17:00. Її організатори — "Правий сектор", "Сокіл" та "Основа майбутнього".

На офіційному Telegram-каналі організації "Правий сектор" опублікували картинку з анонсом акції під назвою "Добийте тих, хто вижив", яка повинна початися о 17:00 в суботу, 6 лютого, під будівлею офісу телеканалу "Наш", що належить екс-регіоналу Євгену Мураєву. Захід має пройти під слоганом "Закриваємо російський канал".

Організаторами акції вказані організації "Правий сектор", "Основа майбутнього" та "Сокіл".

[ + – ] 6 лютого за офісом телеканалу "Наш" пройде акція під назвою "Добийте вижили"

Ведучий телеканалу "Наш" Максим Назаров, коментуючи майбутню акцію на своєму каналі в Telegram, написав "увесь вихідний під три чорти".

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Зазначимо, 4 лютого о 13:00 під будівлею телеканалу "Наш" повинна була відбутися схожа акція націоналістичних організацій під назвою "Доб'ємо гнид". Однак поліцейські не підпускали протестувальників до будівлі, в якому знаходиться офіс мовника. Унаслідок між поліцією та активістами відбулися зіткнення, в яких було затримано кілька націоналістів, які брали участь у сутичках із правоохоронцями.

Того ж дня співробітника телеканалу "Наш" Олексія Пальчинова побили безпосередньо в прямому ефірі. На нього напали, коли той готувався до виходу на зв'язок зі студією. Інцидент стався під будівлею Шевченківського управління столичної поліції.

А після акції невідомий напав у метро на журналіста видання "Правовий контроль". За інформацією "Детектор медіа", це видання пов'язане з проросійським блогером Анатолієм Шарієм.

Нагадаємо, Зеленський ввів санкції проти пулу каналів соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній на 5 років. Під заборону потрапили 112 Україна, NewsOne, ZIK. Їх трансляція вже припинена.