"Добийте тих, хто вижив": націоналісти анонсували ще одну акцію під офісом телеканалу "НАШ"
Акція відбудеться 6 лютого о 17:00. Її організатори — "Правий сектор", "Сокіл" та "Основа майбутнього".
На офіційному Telegram-каналі організації "Правий сектор" опублікували картинку з анонсом акції під назвою "Добийте тих, хто вижив", яка повинна початися о 17:00 в суботу, 6 лютого, під будівлею офісу телеканалу "Наш", що належить екс-регіоналу Євгену Мураєву. Захід має пройти під слоганом "Закриваємо російський канал".
Організаторами акції вказані організації "Правий сектор", "Основа майбутнього" та "Сокіл".
Ведучий телеканалу "Наш" Максим Назаров, коментуючи майбутню акцію на своєму каналі в Telegram, написав "увесь вихідний під три чорти".
Зазначимо, 4 лютого о 13:00 під будівлею телеканалу "Наш" повинна була відбутися схожа акція націоналістичних організацій під назвою "Доб'ємо гнид". Однак поліцейські не підпускали протестувальників до будівлі, в якому знаходиться офіс мовника. Унаслідок між поліцією та активістами відбулися зіткнення, в яких було затримано кілька націоналістів, які брали участь у сутичках із правоохоронцями.
Того ж дня співробітника телеканалу "Наш" Олексія Пальчинова побили безпосередньо в прямому ефірі. На нього напали, коли той готувався до виходу на зв'язок зі студією. Інцидент стався під будівлею Шевченківського управління столичної поліції.
А після акції невідомий напав у метро на журналіста видання "Правовий контроль". За інформацією "Детектор медіа", це видання пов'язане з проросійським блогером Анатолієм Шарієм.
Нагадаємо, Зеленський ввів санкції проти пулу каналів соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній на 5 років. Під заборону потрапили 112 Україна, NewsOne, ZIK. Їх трансляція вже припинена.