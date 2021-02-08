Українці — не кролики, а попередники знову винні. Про що говорив президент на форумі "Україна 30"
У Києві розпочав роботу триденний Всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді". І відкрив його президент Володимир Зеленський, спробувавши з'ясувати ситуацію з пандемією в Україні.
У понеділок, 8 лютого в Києві стартував Всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді". Проходить він у КВЦ "Парковий" і триватиме три дні. Однак сьогоднішній форум стане першим серед багатьох — у найближчі місяці в Україні пройдуть 30 щотижневих форумів з найважливіших для країни питань, пообіцяв президент Володимир Зеленський на відкритті.
Форуми приурочені до 30-річчя незалежності України. До них залучать представників влади, громадськості, міжнародних партнерів, українських експертів, вчених, журналістів та звичайних громадян України.
За словами Зеленського, крім COVID-19 предметами обговорення стануть: безпека і оборона, світ і війна, Крим і Донбас, комунальні тарифи, судова і антикорупційна системи, сільське господарство, діджиталізація та інфраструктура, освіта, наука, культура і спорт, медична та соціальна сфери, промисловість, екологія, місцеве самоврядування та інші питання, які є "опорою нашої незалежності". За словами президента, ці форуми стануть майданчиком діалогу і вироблення рішень.
На сайті президента вже пообіцяли, що захід проводитиметься у форматі суспільного діалогу. Ряд експертів і чиновників відповідатимуть на питання людей. Участь візьмуть, між інших, премʼєр-міністр Денис Шмигаль, представники уряду, Верховної Ради України. Форум проводиться за підтримки Всесвітньої організації охорони здоровʼя, ЮНІСЕФ та агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Мета форуму — дати українському суспільству відповіді на основні питання щодо подолання пандемії. Українці зможуть поставити питання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу у соціальних мережах.
Президент на форумі виступав недовго, проте встиг наговорити багато. Крім того, що він виступив на відкритті, він також поспілкувався з пʼятьма обраними журналістами, відповівши на актуальні питання. Фокус вибрав найцікавіше.
Про "гріхи" попередників
- Без зайвої скромності скажу, що в питаннях протидії COVID-19 Україні дійсно є чим пишатися. Тому що якщо говорити відверто — то стан медичної системи, яку ми отримали в спадок, за логікою речей не залишав жодних шансів, щоб уникнути колапсу і катастрофи.
- Була зруйнована система лабораторій. Їх на всю країну залишилося пʼять. Була зруйнована вертикаль санітарних лікарів. Лаборантів, епідеміологів, інфекціоністів ми фактично збирали по країні в ручному режимі.
- Медичні засоби і устаткування були дефіцитом, а полиці Державного резерву були порожніми. Однак ми змогли швидко організувати постачання з інших країн, а потім розгорнули масштабне українське виробництво. Ми підвищили заробітні плати медикам, які протидіють COVID-19, до трьохсот відсотків. А у цьому році суттєво збільшили виплати всім медичним працівникам усіх рівнів.
Про карантин і політику
- Ввели жорсткий карантин. Він виявився ефективним і дозволив виграти дорогоцінний час.
- Різні партії, різні опозиційні лідери, місцева влада не втрачали можливості заробити дивіденди і електоральні бали. Було дуже багато маніпуляцій, брехні, популізму і саботажу — і все це, звичайно, аж ніяк не допомагало у подоланні вірусу.
- Рівень смертності від COVID-19 в Україні найнижчий порівняно з багатьма країнами Європи. Ми довше інших протрималися і не вводили локдаун. А ті обмеження, які діяли в січні, були достатніми, я вважаю, ліберальними, якщо порівнювати з форматами локдауну в Німеччині, Великобританії, Франції та інших країнах.
Про успіхи
- Вдалося збільшити кількість ліжок у лікарнях. Уже сьогодні 70 відсотків з них вільні. А понад 80 відсотків ліжок в Україні забезпечені киснем.
- Більш ніж півмільйона українців отримали пряму допомогу від держави сумою вісім тисяч гривень. І це лише один з багатьох інструментів державної підтримки громадян та бізнесу.
- Вдалося досягти стабілізації ситуації з поширенням COVID-19 і втричі зменшити середньотижневу кількість випадків захворювання.
Про вакцинацію
- Ми домовилися про постачання в Україну вакцин від компаній Pfizer, Sinovak, AstraZeneca і Novavaх. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Першими вакцину отримають наші медики, військові і нацгвардійці.
- Влада зіткнулася з новою проблемою — недовірою до щеплень і відмовою від вакцинації значної частини населення. Це — нове, але, я вважаю, дуже серйозне сучасне питання, яке всім нам належить вирішити. Я готовий на особистому прикладі, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація — важлива, вона безпечна, вона необхідна.
- Точно вакцинуватимуся з нашими військовими. Як Верховний Головнокомандувач я це зобовʼязаний робити. Це буде в першій частині, але на другому етапі. Швидше за все це буде Pfizer.
- Ми зараз ведемо прямі переговори з країнами, які віддаватимуть свої надлишки. Вже є контакти з Польщею.
- Нам усім потрібно в прямому ефірі показати людям вакцинацію. Іншого виходу немає — тільки на себе.
- І мої батьки повинні це зробити, коли у вільному доступі буде вакцина. Щоб "ніхто нічого не подумав". Важливо показати, що ми не боїмося вакцинувати своїх батьків через їх вік. Я вважаю, що це потрібно робити.
- Поки що вакцинація добровільна. Але, я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, які отримують від держави гроші і у яких постійні контакти, вони не мають права відмовитися від вакцинації, крім тих людей, у яких алергія і яким просто неможливо вакцинуватися.
Про російську вакцину
- Ніякої офіційної інформації про те, що російський "Супутник V" — дієва антиковідна вакцина з ефективністю 91% немає, і "експериментувати" на українцях з нею не будуть. Ніякого гарантованого підтвердження, що вона дає результат, немає. Я вважаю, що українці — це громадяни, люди, і точно не, вибачте за таке порівняння, кролики. На них експериментувати ми не маємо права.
- Найкраще підтвердження ефективності твоєї вакцини, це глобальна вакцинація твого населення. Мені так здається. В Україні поки немає своєї вакцини, у Росії є, але у них більше 140 мільйонів осіб і перед тим як пропонувати нам, потрібно забезпечити своє населення. Тоді це про лікування, вакцинацію, а не про політику.
Крім цього Володимир Зеленський зазначив, що в Україні можуть бути скасовані певні карантинні обмеження для людей, які зробили щеплення або перехворіли COVID-19.
"Ми не можемо постійно перебувати в напруженому форматі обмежень", — резюмував голова держави. А в Європі навпаки, можуть ввести обмеження і перестати пускати тих, хто не вакцинувалася.
Тим часом генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Адханом Гебреесус на форумі включився по відеозвʼязку і зазначив, що захоплюється українськими медиками, які роблять все, щоб протидіяти поширенню коронавірусу. А також пообіцяв, що ВООЗ продовжуватиме надавати Україні підтримку для того, щоб зупинити пандемію і відновити нормальне життя країни.
Реакція соцмереж
Утім, президента вже розкритикували за оптимізм, який він випромінював на форумі. Перш за все за обовʼязковий стусан в бік попередників, хоча, якщо розібратися, варто було б звернути увагу не тільки на них.
Критикували за плани щодо вакцинації та вакцини в цілому. Президент, на думку критиків, знову постарався змалювати ситуацію набагато краще, ніж вона є насправді.
І окремим пунктом була критика організації самого форуму. Який хоч, як стверджується на сайті, і був організований з урахуванням реалій пандемії, але не зовсім.
Безтурботну атмосферу форуму трохи порушили протести, які розгорнулися прямо під КВЦ "Парковий". Туди прийшли ті, хто виступає проти закриття телеканалів ZIK, NewsOne і 112 Україна, і представники "Національного корпусу", які навпаки, підтримують санкції.
Утім, зіткнення не сталося. Обидва мітинги розділяв посилений кордон поліції. У Нацполіціі повідомили, що бійок не було і Парковою дорогою рух відбувався без обмежень.
А в Нацкорпусі повідомили, що захисники санкційних каналів прийшли протестувати зовсім не через ідейні міркування, а тому що їм заплатили. За їхніми даними, учасникам акції платять від 200 до 500 гривень.
Президент Володимир Зеленський протести ніяк не прокоментував.