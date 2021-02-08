Українці — не кролики, а попередники знову винні. Про що говорив президент на форумі "Україна 30"

У Києві розпочав роботу триденний Всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді". І відкрив його президент Володимир Зеленський, спробувавши з'ясувати ситуацію з пандемією в Україні.

У понеділок, 8 лютого в Києві стартував Всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді". Проходить він у КВЦ "Парковий" і триватиме три дні. Однак сьогоднішній форум стане першим серед багатьох — у найближчі місяці в Україні пройдуть 30 щотижневих форумів з найважливіших для країни питань, пообіцяв президент Володимир Зеленський на відкритті.

Форуми приурочені до 30-річчя незалежності України. До них залучать представників влади, громадськості, міжнародних партнерів, українських експертів, вчених, журналістів та звичайних громадян України.

За словами Зеленського, крім COVID-19 предметами обговорення стануть: безпека і оборона, світ і війна, Крим і Донбас, комунальні тарифи, судова і антикорупційна системи, сільське господарство, діджиталізація та інфраструктура, освіта, наука, культура і спорт, медична та соціальна сфери, промисловість, екологія, місцеве самоврядування та інші питання, які є "опорою нашої незалежності". За словами президента, ці форуми стануть майданчиком діалогу і вироблення рішень.

[ + – ] Дискусія про коронавірус — тільки початок серії форумів.

На сайті президента вже пообіцяли, що захід проводитиметься у форматі суспільного діалогу. Ряд експертів і чиновників відповідатимуть на питання людей. Участь візьмуть, між інших, премʼєр-міністр Денис Шмигаль, представники уряду, Верховної Ради України. Форум проводиться за підтримки Всесвітньої організації охорони здоровʼя, ЮНІСЕФ та агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Мета форуму — дати українському суспільству відповіді на основні питання щодо подолання пандемії. Українці зможуть поставити питання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу у соціальних мережах.

Президент на форумі виступав недовго, проте встиг наговорити багато. Крім того, що він виступив на відкритті, він також поспілкувався з пʼятьма обраними журналістами, відповівши на актуальні питання. Фокус вибрав найцікавіше.

Про "гріхи" попередників

Без зайвої скромності скажу, що в питаннях протидії COVID-19 Україні дійсно є чим пишатися. Тому що якщо говорити відверто — то стан медичної системи, яку ми отримали в спадок, за логікою речей не залишав жодних шансів, щоб уникнути колапсу і катастрофи.

Була зруйнована система лабораторій. Їх на всю країну залишилося пʼять. Була зруйнована вертикаль санітарних лікарів. Лаборантів, епідеміологів, інфекціоністів ми фактично збирали по країні в ручному режимі.

Медичні засоби і устаткування були дефіцитом, а полиці Державного резерву були порожніми. Однак ми змогли швидко організувати постачання з інших країн, а потім розгорнули масштабне українське виробництво. Ми підвищили заробітні плати медикам, які протидіють COVID-19, до трьохсот відсотків. А у цьому році суттєво збільшили виплати всім медичним працівникам усіх рівнів.

Про карантин і політику

Ввели жорсткий карантин. Він виявився ефективним і дозволив виграти дорогоцінний час.

Різні партії, різні опозиційні лідери, місцева влада не втрачали можливості заробити дивіденди і електоральні бали. Було дуже багато маніпуляцій, брехні, популізму і саботажу — і все це, звичайно, аж ніяк не допомагало у подоланні вірусу.

Рівень смертності від COVID-19 в Україні найнижчий порівняно з багатьма країнами Європи. Ми довше інших протрималися і не вводили локдаун. А ті обмеження, які діяли в січні, були достатніми, я вважаю, ліберальними, якщо порівнювати з форматами локдауну в Німеччині, Великобританії, Франції та інших країнах.

Про успіхи

Вдалося збільшити кількість ліжок у лікарнях. Уже сьогодні 70 відсотків з них вільні. А понад 80 відсотків ліжок в Україні забезпечені киснем.

Більш ніж півмільйона українців отримали пряму допомогу від держави сумою вісім тисяч гривень. І це лише один з багатьох інструментів державної підтримки громадян та бізнесу.

Вдалося досягти стабілізації ситуації з поширенням COVID-19 і втричі зменшити середньотижневу кількість випадків захворювання.

Про вакцинацію

Ми домовилися про постачання в Україну вакцин від компаній Pfizer, Sinovak, AstraZeneca і Novavaх. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Першими вакцину отримають наші медики, військові і нацгвардійці.

Влада зіткнулася з новою проблемою — недовірою до щеплень і відмовою від вакцинації значної частини населення. Це — нове, але, я вважаю, дуже серйозне сучасне питання, яке всім нам належить вирішити. Я готовий на особистому прикладі, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація — важлива, вона безпечна, вона необхідна.

Точно вакцинуватимуся з нашими військовими. Як Верховний Головнокомандувач я це зобовʼязаний робити. Це буде в першій частині, але на другому етапі. Швидше за все це буде Pfizer.

Ми зараз ведемо прямі переговори з країнами, які віддаватимуть свої надлишки. Вже є контакти з Польщею.

Нам усім потрібно в прямому ефірі показати людям вакцинацію. Іншого виходу немає — тільки на себе.

І мої батьки повинні це зробити, коли у вільному доступі буде вакцина. Щоб "ніхто нічого не подумав". Важливо показати, що ми не боїмося вакцинувати своїх батьків через їх вік. Я вважаю, що це потрібно робити.

Поки що вакцинація добровільна. Але, я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, які отримують від держави гроші і у яких постійні контакти, вони не мають права відмовитися від вакцинації, крім тих людей, у яких алергія і яким просто неможливо вакцинуватися.

Про російську вакцину

Ніякої офіційної інформації про те, що російський "Супутник V" — дієва антиковідна вакцина з ефективністю 91% немає, і "експериментувати" на українцях з нею не будуть. Ніякого гарантованого підтвердження, що вона дає результат, немає. Я вважаю, що українці — це громадяни, люди, і точно не, вибачте за таке порівняння, кролики. На них експериментувати ми не маємо права.

Найкраще підтвердження ефективності твоєї вакцини, це глобальна вакцинація твого населення. Мені так здається. В Україні поки немає своєї вакцини, у Росії є, але у них більше 140 мільйонів осіб і перед тим як пропонувати нам, потрібно забезпечити своє населення. Тоді це про лікування, вакцинацію, а не про політику.

Крім цього Володимир Зеленський зазначив, що в Україні можуть бути скасовані певні карантинні обмеження для людей, які зробили щеплення або перехворіли COVID-19.

"Ми не можемо постійно перебувати в напруженому форматі обмежень", — резюмував голова держави. А в Європі навпаки, можуть ввести обмеження і перестати пускати тих, хто не вакцинувалася.

Тим часом генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Адханом Гебреесус на форумі включився по відеозвʼязку і зазначив, що захоплюється українськими медиками, які роблять все, щоб протидіяти поширенню коронавірусу. А також пообіцяв, що ВООЗ продовжуватиме надавати Україні підтримку для того, щоб зупинити пандемію і відновити нормальне життя країни.

Реакція соцмереж

Утім, президента вже розкритикували за оптимізм, який він випромінював на форумі. Перш за все за обовʼязковий стусан в бік попередників, хоча, якщо розібратися, варто було б звернути увагу не тільки на них.

[ + – ] Критика на адресу Володимира Зеленського

Критикували за плани щодо вакцинації та вакцини в цілому. Президент, на думку критиків, знову постарався змалювати ситуацію набагато краще, ніж вона є насправді.

[ + – ] Критика на адресу Володимира Зеленського

[ + – ] Критика на адресу Володимира Зеленського

І окремим пунктом була критика організації самого форуму. Який хоч, як стверджується на сайті, і був організований з урахуванням реалій пандемії, але не зовсім.

[ + – ] Фото: Офіс президента

[ + – ] критика форуму

Безтурботну атмосферу форуму трохи порушили протести, які розгорнулися прямо під КВЦ "Парковий". Туди прийшли ті, хто виступає проти закриття телеканалів ZIK, NewsOne і 112 Україна, і представники "Національного корпусу", які навпаки, підтримують санкції.

Утім, зіткнення не сталося. Обидва мітинги розділяв посилений кордон поліції. У Нацполіціі повідомили, що бійок не було і Парковою дорогою рух відбувався без обмежень.

[ + – ] Мітинг пройшов одночасно з форумом

А в Нацкорпусі повідомили, що захисники санкційних каналів прийшли протестувати зовсім не через ідейні міркування, а тому що їм заплатили. За їхніми даними, учасникам акції платять від 200 до 500 гривень.

Президент Володимир Зеленський протести ніяк не прокоментував.