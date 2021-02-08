Языковой скандал в горсовете Николаева: депутат от ОПЗЖ отказался говорить на украинском (видео)

На заседании комиссии ее глава потребовал от представителя ОПЗЖ выступать на украинском, однако тот отказался и предложил вызвать полицию.

На заседании депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета 8 февраля 2021 года между двумя депутатами произошла словесная перепалка на почве языкового вопроса. Глава комиссии и депутат фракции "Пропозиция" Дмитрий Иванов потребовал от коллеги Максима Невенчанного, которого избрали от ОПЗЖ, разговаривать исключительно на украинском языке, однако тот отказался.

Видео перепалки поделился на своей странице в Facebook главред издания "Никвести" Олег Деренюга.

Между депутатами произошел следующий диалог:

Иванов: У нас розмовляють українською мовою.

Невечанный: А я буду на русском говорить.

Иванов: У нас немає сьогодні вільного перекладача.

Невечанный: Ничего страшного, я буду говорить на русском.

Иванов: Нєт! Не буде такого!

Невечанный: Позовите полицию, если я нарушаю Закон.

Иванов: Не буде такого!

Невечанный: Что значит не будет?

Иванов: Тому що є Закон України.

Невечанный: Вы не хозяин и не обладаете фискальными функциями.

Иванов: Є закон України, а Ви — депутат, повинні його дотримуватися.

Невечанный: Давайте не переигрывайте!

Иванов: Я не переграваю.

Невечанный: Ну чуть-чуть похоже, что переигрываете. Вы сильно вжились в роль.

После еще нескольких фраз депутаты вернулись к обсуждению вопросов, которые были на повестке дня. Невенчанный продолжил выступать на русском.

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Отметим, что согласно ч.1 ст. 9 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" депутаты местных советов во время выполнения служебных обязанностей должны использовать государственный язык, коим в Украине является украинский язык.

Напомним, это уже не первый конфликт на почве языка в Николаевском горсовете. На сессии, которая состоялась 2 февраля, депутаты фракции ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев принципиально отказались выступать на украинском языке и говорили на русском. Просьбу перейти на государственный язык те проигнорировали, потому мэра города Александр Сенкевич решил синхронно переводить их слова.