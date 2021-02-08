Мовний скандал у міськраді Миколаєва: депутат від ОПЗЖ відмовився розмовляти українською(відео)

На засіданні комісії її голова зажадав від представника ОПЗЖ виступати українською, однак той відмовився і запропонував викликати поліцію.

На засіданні депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 8 лютого 2021 року, між двома депутатами відбулася словесна перепалка на фоні мовного питання. Голова комісії і депутат фракції "Пропозиція" Дмитро Іванов зажадав від колеги Максима Невінчаного, якого обрали від ОПЗЖ, розмовляти винятково українською мовою, однак той відмовився.

Відео перепалки поділився на своїй сторінці у Facebook головний редактор видання "НикВести" Олег Деренюга.

Між депутатами стався такий діалог:

Іванов: У нас розмовляють українською мовою.

Невінчаний: А я буду російською говорити.

Іванов: У нас немає сьогодні вільного перекладача.

Невінчаний: Нічого страшного, я буду говорити російською.

Іванов: Ні! Не буде такого!

Невінчаний: Покличте поліцію, якщо я порушую закон.

Іванов: Не буде такого!

Невінчаний: Що значить, не буде?

Іванов: Тому що є Закон України.

Невінчаний: Ви не господар і не володієте фіскальними функціями.

Іванов: Є закон України, а Ви — депутат, повинні його дотримуватись.

Невінчаний: Давайте не перегравати!

Іванов: Я не переграю.

Невінчаний: Ну, трохи схоже, що переграєте. Ви сильно вжилися в роль.

Після ще кількох фраз депутати повернулися до обговорення питань, які були на порядку денному. Невінчаний продовжив виступати російською.

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Зазначимо, що згідно з ч.1 ст. 9 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" депутати місцевих рад під час виконання службових обовʼязків повинні використовувати державну мову, якою в Україні є українська.

Нагадаємо: це вже не перший конфлікт на фоні мови в Миколаївській міськраді. На сесії, яка відбулася 2 лютого, депутати фракції ОПЗЖ Владислав Чайка та Олександр Медведєв принципово відмовилися виступати українською мовою і говорили російською. Прохання перейти на державну мову ті проігнорували, тому мер міста Олександр Сенкевич вирішив синхронно перекладати їхні слова.